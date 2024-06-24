انتشال جثة طفل غرق في مياه بحر اليوسفي ببني سويف

انتشلت قوات الإنقاذ النهري بمحافظة بني سويف، جثمان طفل لقي مصرعه غرقًا أثناء استحمامه في مياه البحر اليوسفي بمركز إهناسيا غرب المحافظة، هربًا من حرارة الجو.

وتلقت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن بنى سويف، إخطارًا من غرفة عمليات شرطة النجدة، يفيد بورود بلاغ بغرق طفل أثناء استحمامه في مياه البحر اليوسفي بناحية قرية قلها، بدائرة المركز، وتم التوجيه بإخطار الإنقاذ النهري والإسعاف والجهات المختصة.

وبالانتقال والفحص تبين غرق الطفل "طلال.ح.ع" 14 عاما، مقيم بمركز إهناسيا ببني سويف، أثناء محاولته الهرب من حرارة الجو بالاستحمام في مياه البحر اليوسفي، وتمكنت قوات الإنقاذ النهري من انتشال الجثة، ونقلتها سيارة إسعاف إلى مستشفى إهناسيا التخصصي.

وجرى إيداع جثة المتوفي مشرحة المستشفى واتخاذ كافة الإجراءات الإدارية والقانونية، وحرر محضر بالواقعة، وبالعرض على النيابة العامة طلبت تحريات المباحث الجنائية حول الواقعة وظروفها وملابساتها وصرحت بدفن الجثة بناءا على تقرير مفتش الصحة المختص.