الإثنين 24 يونيو 2024
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محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

موعد ظهور نتيجة الدبلومات الفنية 2024 وطريقة استخراج النتائج برقم الجلوس

نتيجة الدبلومات الفنية
نتيجة الدبلومات الفنية 2024

شهدت محركات البحث الإلكترونية خلال الآونة الأخيرة، عمليات بحث كبيرة على موعد ظهور نتيجة الدبلومات الفنية 2024، حيث يترقب نحو 815 ألف طالب وطالبة، في الدبلومات الفنية 2024 «دبلوم صناعي، تجاري، دبلوم زراعي، فندقي»، موعد إعلان نتيجة الدبلومات الفنية 2024 للعام الدراسي الحالي.

أوائل شهادة الدبلومات الفنية 2024

أوضحت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني أن نتيجة الدبلومات الفنية 2024 سيتم اعتمادها والإعلان الرسمي لها، بعد إنهاء كافة إجراءات التصحيح والمراجعة ورصد الدرجات، تمهيدا لإعلان أسماء أوائل شهادة الدبلومات الفنية 2024 خلال الأيام القليلة المقبلة.

موعد ظهور نتيجة الدبلومات الفنية 2024

وفقًا لوزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، من المتوقع أن تعلن نتيجة الدبلومات الفنية 2024 خلال الأسبوع الأول من شهر يوليو القادم؛ حيث سيتم ذلك بعد الانتهاء من عمليات التصحيح ورصد الدرجات، وتجميعها، وإعلان أسماء أوائل شهادة الدبلومات الفنية لهذا العام.

رابط نتيجة الدبلومات الفنية 2024 برقم الجلوس عبر بوابة التعليم الفني الرسمي

موعد ظهور نتيجة الدبلومات الفنية 2024 برقم الجلوس "صناعي وزراعي وتجاري وفندقي"

خطوات الاستعلام على نتيجة الدبلومات الفنية 2024

- أولا قم بالدخول على بوابة نتائج التعليم الفني التابعة لوزارة التربية والتعليم والتعليم الفني في مصر، من خلال هذا الرابط.
- ثانيا قم بتحديد الصف الدراسي، حيث ستكون الدبلومات الفنية للتعليم الصناعي في الصف الثاني عشر.
- ثالثا قم بإدخال بيانات الطالب، مثل اسم الطالب ورقم الجلوس.
- رابعا قم بتحديد محافظة الإقامة التي يتبعها الطالب.
- خامسا قم بإدخال بيانات المدرسة التي يدرس بها الطالب.
- سادسا بعد إكمال البيانات، عليك ان تقم بالضغط على كلمة “استعلام”.
- سابعا سوف يتم عرض نتيجة الطالب بالتفصيل، حيث ستشمل جميع المواد الدراسية مع المجموع الكلي والنسبة المئوية.

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نتيجة ثانوي تجاري برقم الجلوس 2024.. نتائج امتحانات الدبلومات الفنية

درجات الدبلومات الفنية 2024

1- التعليم الصناعي نظام الخمس سنوات توزيع الدرجات حوالي 1000 درجة.
2- نظام الثلاث سنوات توزيع الدرجات 700 درجة.

3- نظام الثلاث سنوات تعليم مزدوج مجموع درجاته حوالي 570 درجة.

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