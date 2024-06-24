محافظ الجيزة يتابع مدى رضاء المواطنين عن المواقف الحضارية بناهيا وأرض اللواء

تابع اللواء أحمد راشد، محافظ الجيزة، مدى رضاء المواطنين عن مشروعات المواقف الحضارية في ناهيا وأرض اللواء، في إطار حرصه على معرفة مدى رضا المواطنين عن المشروعات المنفذة وزيادة وعيهم بأهمية الحفاظ عليها.

وأجرى المحافظ عددًا من اللقاءات الودية مع مجموعات من المواطنين خلال الجولة، حيث أطمأن على مدى التزام السائقين وأصحاب السيارات الخاصة بالمخططات المرورية والحارات المرورية المخصصة لدخول وخروج السيارات وأماكن الانتظار المخصصة لهم، ومدى ملاءمتها لتحركاتهم من وإلى تلك المناطق ومحيطها.

كما حث راشد السائقين والركاب من المترددين على المواقف على أهمية دورهم في التعاون مع شركات الصيانة والجهات المعنية بالحفاظ على تلك الأعمال، نظرًا لما حققته من نقلة حضارية غير مسبوقة ورفع مستوى الخدمات المقدمة لهم، وذلك لتحقيق أقصى استفادة ممكنة من تلك المشروعات.

كما حرص المحافظ على الاستماع لمقترحات المواطنين، سواء من السائقين أو الركاب أو الأهالي، ووجه بسرعة بحثها لبيان إمكانية تطبيقها.

محافظ الجيزة خلال جولته

محافظ الجيزة خلال جولته

محافظ الجيزة خلال جولته

محافظ الجيزة خلال جولته