السيطرة على حريق داخل وحدة الحاسب الآلي بكلية الطب جامعة أسيوط

سيطرت قوات الحماية المدنية على حريق نشب داخل وحدة الحاسب الآلي بالدور الخامس بمبنى كلية الطب جامعة أسيوط دون وقوع خسائر بشرية في الأرواح.



حيث أعلنت جامعة أسيوط، عن اندلاع حريق في مبنى كلية الطب بالدور الخامس، ووفقًا للتحريات الأولية رجحت حدوث الحريق؛ بسبب ماس كهربائي، نتيجة ارتفاع درجات الحرارة بوحدة الحاسب الآلي، والوسائل التعليمية.



وأكد جامعة أسيوط، أنه لا توجد أي إصابات بشرية، مشيرًا إلى أنه تم إرسال سيارات الإطفاء إلى‏ مكان الحادث، وتمت السيطرة عليه وتم اتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة.



ونشب منذ قليل حريق ضخم بأحد المعامل بالطابق الخامس بمبنى كلية الطب جامعة أسيوط وهرعت سيارات الإطفاء والإسعاف إلى موقع البلاغ وتحاول السيطرة على الحريق.



وتلقى اللواء وائل نصار مساعد وزير الداخلية مدير أمن أسيوط، إخطارا من مأمور قسم شرطة أول أسيوط يفيد بورود بلاغ من الأمن الإداري بالجامعة باشتعال النيران بالطابق الخامس بمبنى كلية الطب بجامعة أسيوط.



الدفع بـ 6 سيارات إطفاء للسيطرة على الحريق



وهرعت سيارات الشرطة والإطفاء وسيارات الإسعاف إلى موقع البلاغ وبالفحص والمعاينة تبين نشوب الحريق بأحد المعامل بمبنى كلية الطب بجامعة أسيوط بالطابق الخامس.



جرى فرض كردون أمني في محيط المبنى وإخلاء جميع الطوابق وتكثيف الجهود لإخماد النيران دون انتشار النيران للغرف المجاورة.



وكثفت قوات الحماية المدنية جهودها في محاولة للسيطرة على الحريق قبل أن يمتد إلى باقي الغرف والمعامل وتم الدفع بـ 6 سيارات إطفاء لسرعة إخماد النيران والسيطرة عليها.



وعقب إخماد النيران سيتم تحديد الخسائر المادية وتحرير المحضر اللازم بالواقعة والعرض علي النيابة العامة لتباشر التحقيقات.