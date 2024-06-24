ضبط 2 طن سماد يوريا قبل تهريبها للسوق السوداء بالفيوم

شنَّت مديرية التموين والتجارة الداخلية بالفيوم حملة مكبرة من إدارة تموين مركز ثان الفيوم وتمكنت الحملة من ضبط سيارة ربع نقل محملة 2 طن كيماوي مدعم يوريا بعدد 40 شيكارة زنة الواحدة 50 كيلو جرام بإجمالي، وذلك قبل بيعها في السوق السوداء بغرض الاتجار فيها والتربح منها والاستيلاء على أموال الدعم والمال العام.

وتم التحفظ على المضبوطات بمعرفة الجهة الضابطة وتحرر المحضر اللازم بالواقعة، وأُخطرت النيابة العامة التي تولت التحقيق.

يأتي ذلك في إطار خطة المحافظة، بتكثيف الحملات التفتيشية على المخابز والمطاحن والأسواق والمواد البترولية وكل الأنشطة التموينية بنطاق المحافظة، لإحكام الرقابة والسيطرة على الأسواق ومراقبة الأسعار بالإضافة إلى المرور على المخابز السياحية ومخابز الحلوى لمتابعة الأسعار والأوزان وكذلك مطاعم الفول والطعمية ومحلات السوبر ماركت لمتابعة التزام التجار بتخفيض الأسعار.

وأكد المهندس السيد أحمد السيد حرز الله وكيل وزارة التموين والتجارة الداخلية بالفيوم، على ضرورة تشديد الرقابة على كل المخابز والأسواق ومحلات الجزارة ومنافذ بيع السلع الغذائية، للتأكد من ضبط الأسعار وسلامة المعروض ومطابقته للشروط الصحية، واتخاذ الإجراءات الرادعة حيال من يخالف التعليمات، من أجل المواجهة الحازمة لجشع البعض، وتحقيقًا لمصلحة المواطن الفيوم.