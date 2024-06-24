الإثنين 24 يونيو 2024
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محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

نصائح مهمة لطلاب الثانوية العامة بعد انتهاء امتحان اللغة العربية

الدكتور تامر شوقي
الدكتور تامر شوقي

وجه الدكتور تامر شوقي، الخبير التربوي، عدة نصائح لطلاب الثانوية العامة 2024 بعد امتحان اللغة العربية، بالعام الدراسي الحالي:

وقال الدكتور تامر شوقي، خلال منشور عبر صفحته الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي "فيس بوك": اعلم عزيزي الطالب، أن مبدأ تقفيل درجات أي مادة وكل المواد أصبح صعبا، وهذا لا يعني عدم حصولك على مجموع يؤهلك للقبول بالكليات لأن الحد الأدنى للقبول بالجامعات قد يرتفع أو ينخفض حسب درجات الطلاب في كل سنة.

طلاب الثانوية العامة يؤدون امتحان اللغة الأجنبية الثانية.. غدا

كما أن وجود أسئلة في أي امتحان لا تعرف إجابتها شيء طبيعى، وهذا حال كل طلاب الجمهورية ولست وحدك المهم أن تكون قادر على الإجابة على أغلبية الأسئلة.

وقد تعتقد أنك أجبت خطأ على سؤال ما أو أكثر وتقل روحك المعنوية، بينما تكون إجابتك بالفعل صحيحة حتى لو أخبرك زملائك انك اخطأت.

كذلك، مع نظام أسئلة الاختيار من متعدد يمكن أن تجيب بشكل صحيح على الأسئلة التى لا تعرفها بشكل يقيني، لأن الإجابة عليها تخضع للتخمين أحيانا، والمهم ألا تترك أى سؤال دون إجابة.

كما إن إدارة وقت الامتحان أمر في غاية الأهمية؛ لذلك لابد أن تبدأ بالأسئلة السهلة أولا ولا تضيع وقتا طويلا في الإجابة على الأسئلة الصعبة في البداية  بدعوى انك ستستريح منها، واعلم ان وقت الامتحان يكون كاف للإجابة على كل الأسئلة.

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انعقاد غرفة العمليات الرئيسية لامتحان الثانوية العامة للمكفوفين بالمنوفية

وأيضا البدائل ستأتي متشابهة وهذا أمر طبيعي جدا، من فضلك ركز وفكر وتأمل قبل اختيار الإجابة الصحيحة.

كما إن إجابتك على سؤال ذى ثلاث أو أربع درجات يعادل إجابتك على ٣ أو  ٤ أسئلة ذات درجة واحدة، وبالتالى فان خطئك في سؤال واحد ذى درجة واحدة يعادل خطئك في ربع سؤال ذى ٤ درجات فلا تقلق إذا وقعت في خطأ أو أكثر.

وما قد تفقده من درجات في امتحان ما متاح لك تعويضها ان شاء الله في امتحانات أخرى.

اختلاف مستوى الامتحان من عام لآخر

أيضا مستوى الامتحانات يختلف من مادة إلى أخرى ومن عام إلى أخر وستاتى عليك امتحانات ستحلها بسهولة وتحصد درجاتها.

وأخيرا اعلم أن الله يحاسبك على جهدك طول العام وليس فقط على إجابتك في الامتحانات.

الجدير بالذكر أنه من المقرر أن يؤدى طلاب الثانوية العامة بشعبتيها الأدبية والعلمية امتحان الدور الأول غدا الثلاثاء  ٢٥ يونيو 2024 في مادة اللغة الأجنبية الثانية، كما يؤدى طلاب مدارس المتفوقين فى العلوم والتكنولوجيا يوم الأربعاء  ٢٦ يونيو ٢٠٢٤ الامتحان فى مادة اختبار الاستعداد للقبول بالجامعات (اللغة الإنجليزية)، بينما يؤدي طلاب مدارس المكفوفين امتحان اللغة العربية (ورقة ثانية)، يوم الاثنين ٢٤ يونيو ٢٠٢٤.

طلاب الثانوية العامة 2024 امتحان اللغة العربية الإجابة على أغلبية الأسئلة أسئلة الاختيار من متعدد طلاب الجمهورية الدكتور تامر شوقي

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