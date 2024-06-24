تورط أمريكي وتوعد من بوتين.. ماذا حدث في هجوم شبه جزيرة القرم؟

تصدرت شبه جزيرة القرم مواقع التواصل الاجتماعي، في أعقاب هجوم أوكراني عنيف أسفر عن مقتل مدنيين فيما اتهمت روسيا الدول الغربية وخاصة الولايات المتحدة بدعم الهجوم من خلال تقديم الأسلحة لكييف.

الكرملين يتوعد الغرب بسبب هجمات شبه جزيرة القرم

وتوعد الكرملين اليوم الاثنين، بالانتقام بعد الغارة القاتلة على شبه جزيرة القرم أمس كما استدعت روسيا السفير الأمريكي وتعهدت بالانتقام بعد أن ألقت باللوم على واشنطن في الهجوم المميت على ميناء استراتيجي في شبه جزيرة القرم.

وأكدت روسيا أن الصواريخ التي زودت بها الولايات المتحدة أوكرانيا استخدمت في هجوم شبه جزيرة القرم وفقا لما نقلته شبكة “ان بي سي” الأمريكية.

وأدى هجوم شبه جزيرة القرم إلى مقتل أربعة أشخاص على الأقل وإصابة أكثر من 150 آخرين، وقالت وزارة الدفاع الروسية إنه تم اعتراض أربعة صواريخ من نظام الصواريخ التكتيكية العسكرية (ATACMS) قدمتها الولايات المتحدة فوق مدينة سيفاستوبول، لكن شظايا الصاروخ الخامس أدت إلى "سقوط العديد من الضحايا بين المدنيين" على الأرض.

وقالت الوزارة في بيان لها إن جميع مهام الطيران للصواريخ العملياتية التكتيكية الأمريكية ATACMS يقوم بها متخصصون أمريكيون بناء على بيانات استطلاع الأقمار الصناعية الأمريكية "لذلك، فإن المسؤولية عن الهجوم الصاروخي المتعمد على المدنيين في سيفاستوبول تقع في المقام الأول على عاتق واشنطن، التي زودت أوكرانيا بهذه الأسلحة، وكذلك على نظام كييف، الذي انطلق هذا الهجوم من أراضيه.

واشنطن منحت إذن هجوم القرم

وقال مسؤولان أمريكيان لشبكة “NBC News”، إن الولايات المتحدة تزود أوكرانيا بالمساعدة العسكرية للدفاع ضد الغزو الروسي، الذي بدأ في فبراير 2022 وقد منحت إدارة بايدن مؤخرًا أوكرانيا الإذن باستخدام الأسلحة الأمريكية لضرب روسيا، ولم يرد البيت الأبيض ووزارة الخارجية على الفور على طلبات التعليق.

فيما وصفت المتحدثة باسم وزارة الخارجية الروسية ماريا زاخاروفا هجوم القرم بأنه “عمل إرهابي” تم تنفيذه بأسلحة أمريكية ويجب أن تدينه الأمم المتحدة.

يوم حداد بسبب هجمات جزيرة القرم

وأعلن محافظ شبه جزيرة القرم رازفوزاييف الاثنين يوم حداد في المدينة، مشيرا إلى أن أن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين اتصل به مباشرة بعد الهجوم وأعرب عن تعازيه لأسر الضحايا.

واتهم المحافظ كييف بالضرب "بشكل خبيث" في وقت كان فيه العديد من السكان عائدين من الكنيسة والاحتفالات بعيد الثالوث الأقدس أو كانوا على الشاطئ مع أطفالهم.

وقال نائبه ألكسندر كولاجين لوكالة الأنباء الروسية تاس إن العديد من المصابين كانوا على الشاطئ أثناء الهجوم.

وقال عمدة موسكو سيرغي سوبيانين، إنه تم إرسال أطباء من العاصمة لتقديم كل المساعدة اللازمة، وإن عيادات موسكو جاهزة لاستقبال الضحايا.