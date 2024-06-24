نصائح لطلاب الثانوية العامة قبل امتحان اللغة الأجنبية الثانية غدًا
قدم محمد إبراهيم نصائح لطلاب الثانوية العامة قبل امتحان اللغة الأجنبية الثانية غدًا، وتتضمن النصائح ما يلي:
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1- يجب مراجعة الكلمات بدقة، خصوصا الكلمات المذكرة والمؤنثة، لأن معظم الامتحانات تعتمد على التمييز بينهما.
2- يجب قراءة المواقف بدقة حتى النهاية، لأنها تحدد ما إذا كنت ستسأل أم تجيب.
3- يجب مراجعة قواعد النحو بدقة، ومراجعة الكلمات التي تشير إلى الأزمنة، لأنها تحدد اختيار الفعل في أي زمن.
4- وأخيراً، يجب قراءة الوثيقة مرات عديدة قبل البدء في حلها.
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