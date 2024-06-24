الإثنين 24 يونيو 2024
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

نصائح لطلاب الثانوية العامة قبل امتحان اللغة الأجنبية الثانية غدًا

مسيو محمد إبراهيم
مسيو محمد إبراهيم

قدم محمد إبراهيم نصائح لطلاب الثانوية العامة قبل امتحان اللغة الأجنبية الثانية غدًا، وتتضمن النصائح ما يلي:

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1- يجب مراجعة الكلمات بدقة، خصوصا الكلمات المذكرة والمؤنثة، لأن معظم الامتحانات تعتمد على التمييز بينهما.

2- يجب قراءة المواقف بدقة حتى النهاية، لأنها تحدد ما إذا كنت ستسأل أم تجيب.

3- يجب مراجعة قواعد النحو بدقة، ومراجعة الكلمات التي تشير إلى الأزمنة، لأنها تحدد اختيار الفعل في أي زمن.

4- وأخيراً، يجب قراءة الوثيقة مرات عديدة قبل البدء في حلها.

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