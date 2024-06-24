مصر للطيران تسير غدًا 26 رحلة جوية من الأراضي المقدسة

تسير مصر للطيران غدًا الثلاثاء الموافق 25 يونيو

26 رحلة جوية بواقع

8 رحلات بخط سير جدة - القاهرة

1 رحلة بخط سير جدة - كوناكري

2 رحلة بخط سير جدة - باماكو

1 رحلة بخط سير جدة - برج العرب

1 رحلة بخط سير الطائف - القاهرة

13 رحلة بخط سير المدينة - القاهرة





وقالت مصر للطيران ان تلك الرحلات تتضمن نقل حجاج بعثة وزارة الداخلية والكهرباء والطيران المدني وتضامن الجيزة والغربية والدقهلية والمؤسسة وقرعة المنوفية والدقهلية وحجاج الترانزيت وحج أفراد وأجانب وعمل وإقامة.

مصرللطيران تبدأ مرحلة عودة 15 ألف حاجًا من حجاج دولتي مالي وغينيا

وبداء الناقل الوطني مصرللطيران اعتبارًا من السبت 22 يونيه الجسر الجوي لعودة 15 ألف حاجًا من حجاج دولتي غينيا ومالي علي متن أكثر من 50 رحلة خاصة مباشرة من مطار جدة بالمملكة العربية السعودية إلى مطاري باماكو وكوناكري في مرحلة العودة التي تستمر حتي 6 يوليو القادم.

وذلك بعد ان أنهت مصرللطيران كافة الاستعدادات لنقل ضيوف الرحمن بأحدث طائراتها من طراز بوينج B789 Dreamliner والتى تسع 309 راكبًا وA330-300 والتى تسع 301 راكبًا.

تسير مصر للطيران اليوم الاثنين الموافق 24 يونيو

24 رحلة جوية بواقع 9 رحلات بخط سير جدة - القاهرة 2 رحلة بخط سير جدة - كوناكري 1 رحلة بخط سير جدة - باماكو1 رحلة بخط سير جدة - برج العرب1 رحلة بخط سير الطائف - القاهرة

10 رحلة بخط سير المدينة - القاهرة

وذلك لنقل حجاج بعثة وزارة الداخلية والعدل وتضامن الجيزة وبورسعيد والسويس ودمياط والأسكندرية والقليوبية والوادي الجديد وجنوب سيناء والمنيا وتضامن بعثة الأوقاف وقرعة القاهرة والجيزة والأسكندرية والمنوفية ومجلس النواب وحجاج الترانزيت وحج أفراد وأجانب وعمل وإقامة.