الإثنين 24 يونيو 2024
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محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

لماذا يصعب على النساء الأكثر ذكاءً العثور على الحب؟

الحب
الحب

غالبًا ما ترتفع توقعات  النساء الأذكياء حول شريك الحياة المستقبلي،  حيث يبحثون عن شركاء طموحين ومتحمسين وفضوليين يتناسبون مع مستويات ذكائهن، لذلك يتوقعن من شركائهن تلبية تلك المعايير والحفاظ عليها.

وفقا لموقع "timesofindia"، قد يكون العثور على شخص يستوفي كل هذه المعايير أمرًا صعبًا لأنه لن يشارك الجميع قيمهم واهتماماتهم، تفضل هؤلاء النساء البقاء عازبات سعيدات وراضيات في حياتهن بدلًا من القبول بأقل مما يستحقن، حتى يجدن الشخص الشريك المثالي.

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عادةً لا تعتمد النساء الذكيات على أي شخص آخر، فثقتهن بالذات مرتفعة، وهو ما يشعر بعض الناس بالخوف من الارتباط بهن، هذا الشعور بالخوف يمكن أن يجعل من الصعب عليهم التواصل بعمق وبناء علاقة قوية معها،  إنه مشابه للشعور بالتوتر أو عدم اليقين حول شخص يبدو مثيرًا للإعجاب.

غالبًا ما تبحث النساء الذكيات عن شركاء لا يتناسبون مع مستواهن الفكري فحسب، بل يتشاركن أيضًا في قيم وطموحات حياتية مماثلة، وهذا يعني أنهم يبحثون عن شخص يمكنه إشراكهم في محادثات عميقة وذات مغزى، وفهم وجهات نظرهم، ودعم أهدافهم الشخصية والمهنية،  ومع ذلك، قد يكون العثور على مثل هذا الشريك المتوافق أمرًا صعبًا لأنه يتطلب مقابلة شخص لا يستوفي هذه المعايير فحسب، بل يعزز أيضًا الاتصال العميق. 

وتعيش هذه النوعية من النساء حياة مزدحمة مليئة بالمهن والهوايات والأهداف الشخصية الصعبة، ومصممات على شغفهن لتحقيق النتائج المرجوة والنمو باستمرار، إن تحقيق التوازن بين هذه الالتزامات يمكن أن يجعل إيجاد الوقت للمواعدة أمرًا صعبًا. حتى لو كانوا يديرون مواعيد عرضية، فقد يكون الحفاظ على اتصالات عميقة وذات معنى أمرًا صعبًا بسبب جداولهم المزدحمة.

وقد يشعر شركاؤهم بالحاجة المستمرة إلى وقتهم واهتمامهم، وهو ما يكافحون من أجل توفيره بشكل كامل. يمكن أن يؤدي عدم التطابق في التوفر إلى صعوبات وخيبات أمل وصراعات قد تؤدي في النهاية إلى توتر العلاقة أو إنهائها.

سبب آخر مهم يجعل النساء الأذكياء والمستقلات يجدن صعوبة في العثور على الحب هو الخوف من الضعف. غالبًا ما تعطي النساء الأذكياء الأولوية للاستقلال والاعتماد على الذات، مما قد يجعل من الصعب عليهن الانفتاح عاطفيًا والتعرض للخطر في العلاقات. 

هذا الخوف من الضعف يمكن أن يؤدي إلى صعوبة في تعزيز العلاقات الحميمة وطويلة الأمد، حيث أن الثقة والحميمية العاطفية هي مفاتيح بناء روابط قوية.

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