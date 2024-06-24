بعد اهتمام أتلتيك بيلباو.. إيميريك لابورت يكشف مصيره مع النصر السعودى

أثار الإسباني إيميريك لابورت، مدافع النصر السعودي، جدلًا كبيرًا بشأن مستقبله رفقة ناديه في الميركاتو الصيفي.

وارتبط اسم إيميريك لابورت بإمكانية الرحيل عن صفوف النصر السعودي، في ظل اهتمام نادي أتلتيك بيلباو الإسباني بالحصول على خدماته في الصيف.

وأشارت بعض التقارير الصحفية إلى أن إدارة أتلتيك بيلباو قدّمت عرضًا يبلغ قيمته 7 ملايين يورو لضم إيميريك لابورت، ولكن إدارة النصر السعودي رفضت جميع العروض الأوروبية المُقدمة لضم اللاعب بنظام الإعارة حتى نهاية الموسم.

إيميريك لابورت يكشف مصيره مع النصر السعودي

ونشرت صحيفة "El Correo" الإسبانية، تصريحات إيميريك لابورت بشأن مستقبله، قائلًا: "عقدي مستمرًا مع النصر لمدة عامين مقبلين، ولا يمكنني القول المزيد".

وبشأن تلقيه عرضًا من أتلتيك بيلباو، قال لابورت: "إنها شائعات من الصحافة، لم يحدث أي تواصل مع إدارة أتلتيك بلباو في الأسابيع الأخيرة من أجل العودة إلى الفريق".

وأضاف: "لطالما قلت إنني أحترم أتلتيك بيلباو كثيرًا؛ لأنه النادي الذي أظهر لي قدرًا كبيرًا من الاحترام".

واختتم لابورت تصريحاته، مُشددًا: "سأكون دائمًا متاحًا لمساعدتهم بأي شكل ممكن".

وكان إيميريك لابورت قد انضم إلى صفوف النصر السعودي في صيف 2023، بعقد يمتد حتى عام 2026، قادمًا من مانشستر سيتي الإنجليزي.

وشارك إيميريك لابورت في 40 مباراة مع النصر في جميع المسابقات بالموسم المنصرم 2023-2024، سجل خلالهم 4 أهداف وصنع هدفًا آخر.

جدير بالذكر أن إيميريك لابورت يتواجد حاليًا مع منتخب إسبانيا لخوض غمار بطولة كأس أمم أوروبا "يورو 2024".

موعد مباراة منتخب إسبانيا في يورو 2024

ويستعد منتخب إسبانيا لمواجهة نظيره ألبانيا، على ملعب "مركور شبيل أرينا" في مدينة دوسلدورف الألمانية، ضمن منافسات الجولة الثالثة والأخيرة من دور المجموعات لبطولة كأس أمم أوروبا لكرة القدم "يورو 2024".

ومن المقرر أن تنطلق مباراة منتخب إسبانيا ضد ألبانيا في دور المجموعات لبطولة يورو 2024، اليوم الإثنين، في تمام الساعة العاشرة مساءً بتوقيت القاهرة.