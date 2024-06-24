الإثنين 24 يونيو 2024
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محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

هنا الزاهد تناقش مشاكل الأزواج في مسلسلها الرمضاني "الزواج سم قاتل"

هنا الزاهد
هنا الزاهد

بدأت الفنانة هنا الزاهد تحضيرات مسلسلها الرمضاني الجديد “الزواج سم قاتل” والمقرر عرضه في شهر رمضان المقبل 2025. 

وعلمت الدستور أن المسلسل ينتمي لأعمال الـ 15 حلقة وتجسد هنا الزاهد خلاله شخصية لايف كوتش وتناقش خلاله هنا الزاهد مشاكل الأزواج في إطار كوميدي. 

وتعقد هنا الزاهد جلسات عمل مع الشركة المنتجة للمسلسل والمخرجة ياسمين احمد كامل للوقوف على التفاصيل المبدئية للمسلسل وترشيح الابطال المشاركين في العمل. 

وتواصل ورشة الكتابة حاليا كتابة الحلقات الأولى من المسلسل حيث وضعت الشركة المنتجة للعمل خطة لبدء وناهية التصوير قبل حلول شهر رمضان بوقت كاف. 

فيلم ري ستارت 

على جانب آخر، استأنفت النجمة  هنا الزاهد تصوير مشاهد فيلمها السينمائي الجديد  ري ستارت"، امام النجم تامر حسني والذي تدور أحداثه في إطار اجتماعي كوميدي، ويضم في بطولته باسم سمرة، محمد ثروت، عصام السقا، وسيد أسامة، والفيلم من تأليف أيمن بهجت قمر وإخراج سارة وفيق.

فاصل من اللحظات اللذيذة 

يذكر أن آخر أعمال هنا الزاهد السينمائية هو فيلم" فاصل من اللحظات اللذيذة" والذي عرض في موسم عيد الفطر و  الفيلم تدور أحداثه فى إطار اجتماعى كوميدى مع الفانتازيا الخيالية حول هشام ماجد الذى يجسّد شخصية مهندس معماري، و المتزوج من هنا الزاهد ولديهما ابن و يعيشان معًا حياة تعيسة، و يأتي لهما مخترع بأن هناك نسخًا أخرى منهما في أكوانٍ أخرى بعيدة عن الكون الخاص بهم، مما يجعلهما يعيدان التفكير في علاقتهما التي تتحول من تعيسة إلى سعيدة. 

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