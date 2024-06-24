الإثنين 24 يونيو 2024
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محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

تعليم كفر الشيخ يكشف حقيقة تضارب تنسيق الثانوية العامة

التربية والتعليم
التربية والتعليم

نفى مصدر موثوق من مديرية التربية والتعليم في محافظة كفر الشيخ ما تم نشره على المواقع الإلكترونية بشأن تنسيق الثانوية العامة لهذا العام بدرجة 220، والتي تم تداولها على نطاق واسع في المواقع الإخبارية.

وكشف المصدر الذي رفض الكشف عن اسمه خلال تصريحات لصحيفة "الدستور"، أن تنسيق الثانوية العامة لهذا العام هو 254 درجة بعد أن تم اعتماده وإعلانه رسمياً من قبل اللواء جمال نور الدين، محافظ كفر الشيخ. 

ودعا المصدر المواقع الإخبارية إلى ضرورة توخي الحذر والتحقق من الأخبار قبل نشرها لتجنب حدوث بلبلة.

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ومنذ قليل، فقد اعتمد اللواء جمال نورالدين، محافظ كفرالشيخ، تنسيق القبول بالصف الأول الثانوي العام، للعام الدراسي 2024 / 2025، وذلك بحد أدنى 254 درجة لكافة مدارس الثانوي العام بالمحافظة كمرحلة أولى.

  • تفاصيل تنسيق القبول بالثانوي العام

قال اللواء جمال نور الدين محافظ كفرالشيخ، أن درجات القبول بتنسيق الثانوي العام انتظام 254 درجة، والثانوي العام خاص 140 درجة، والثانوي العام منازل 140 درجة، والثانوي والعام خدمات يتم قبول الطلبات بما لا يتجاوز 25% من إجمالي عدد المقبولين بالصف الأول الثانوي بالإدارة مع ترتيب المتقدمين طبقًا للمجموع تنازليًا، وبناءً على القرار الوزاري رقم 357 لعام 2018.

 

  • تنسيق القبول بالتعليم الفني بالمحافظة

كما اعتمد محافظ كفرالشيخ، تنسيق القبول بالتعليم الفني بالمحافظة للعام الدراسي 2024 / 2025، كمرحلة أولى طبقًـا لكل مدرسة، وذلك بناءً على أعداد المدارس الفنية والفصول والورش والمعامل المتاحة بالتعليم الفني الصناعي والزراعي والتجاري والفندقى، وتعليم مزدوج.

ومن جانبه أوضح " محمد عبد الله"، وكيل وزارة التعليم بكفرالشيخ، أنه سيتم فتح باب التقديم بالمرحلة الثانوية مباشرة وأضاف أنه بعد الانتهاء من تنسيق المرحلة الأولى سوف يتم حصر وتحديد الأماكن الشاغرة بجميع إدارات كفرالشيخ التعليمية.

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