قيادى بـ مستقبل وطن: مصر ستتحول لمركز إقليمي لإنتاج الطاقة النظيفة والاستثمار فيها

قال طارق الديب، القيادي بحزب مستقبل وطن، إن العالم يتجه نحو الاستثمار في الطاقة النظيفة، ومصر رائدة في هذا المجال، حيث توقعت وكالة الطاقة الدولية، أن يتجاوز إجمالي حجم الاستثمار في الطاقة العالمية نحو 3 تريليونات دولار خلال عام 2024، بما في ذلك مصادر الطاقة المتجددة والمركبات الكهربائية والطاقة النووية والشبكات والتخزين والوقود منخفض الانبعاثات وتحسين الكفاءة والمضخات الحرارية، إلى تريليوني دولار أمريكي خلال هذا العام.

وأضاف الديب، أن مصر لها خطوات استباقية بتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسى، في هذا المجال، فقد بلغت طاقة المشروعات المنفذة 1635 ميجاوات، وفيما يخص مشروعات الطاقة المتجددة فتشمل مشروعات الطاقة الشمسية حيث بلغت طاقة المشروعات المنفذة 1756 ميجاوات، بينما تشمل مشروعات الطاقة المتجددة كذلك، مشروعات الطاقة الكهرومائية بنجع حمادي بطاقة 64 ميجاوات، وأسيوط بطاقة 32 ميجاوات، متابعا: "الدولة نفذت عددا من المشروعات القومية في هذا الملف لضمان التواجد بقوة في الاستثمار في الطاقة النظيفة التي أصبحت محط أنظار العالم".

وأشار القيادي بحزب مستقبل وطن، إلى أن الاستثمار في الطاقة النظيفة الذي أصبح محل اهتمام العالم أجمع، يحقق أرقامًا قياسية جديدة حتى في ظل الظروف الاقتصادية الصعبة، مما يؤكد الزخم الذي يكتسبه اقتصاد الطاقة العالمي الجديد، وتتنافس الاقتصادات الكبرى على الميزة في سلاسل إمدادات الطاقة النظيفة الجديدة، وهذا يؤكد أهمية أن يكون لمصر كلمة الريادة في هذا المجال على وجه التحديد.