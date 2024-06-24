الإثنين 24 يونيو 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

"التعليم" تستعرض تقرير غرفة العمليات لطلاب الثانوية بمدارس المكفوفين في مادة اللغة العربية (ورقة ثانية)

مدارس المكفوفين
مدارس المكفوفين

أدى طلاب مدارس المكفوفين صباح اليوم امتحانات الدور الأول من شهادة إتمام الثانوية العامة للعام الدراسي الحالي 2023/ 2024، وذلك في مادة اللغة العربية (الورقة الثانية) بإجمالي 255 طالب/طالبة.

وحرص عبد الرؤوف عبد الرحمن المشرف على أعمال لجان النظام والمراقبة ولجان الإدارة، قبل بدء الامتحان، على التواصل مع جميع مديري المديريات التعليمية المتواجدين بغرف العمليات المحلية، للاطمئنان على سير العملية الامتحانية.

انعقاد غرفة العمليات الرئيسية لامتحان الثانوية العامة للمكفوفين بالمنوفية

وقد سارت أجواء الامتحان بشكل جيد ومنضبط ودون حدوث أية مشكلات من شأنها تعكير صفو العملية الامتحانية، حيث قامت غرفة العمليات المركزية قبل بدء الامتحان بالاطمئنان على وصول أوراق الأسئلة إلى جميع اللجان الامتحانية بالمحافظات، كما قام فريق العمل بالغرفة بمتابعة سير الامتحان بجميع المحافظات.

وجدير بالذكر أن طلاب مدارس المكفوفين يؤدون يوم الأربعاء الموافق 26 يونيو 2024 الامتحان في مادة اللغة الأجنبية الأولى (الورقة الأولى).

يذكر أنه في إطار توجيهات الدكتور رضا حجازي وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، تعلن وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني عن مواصلة تقديم المراجعات النهائية المجانية خلال فترة امتحانات شهادة إتمام الثانوية العامة للعام الدراسي الحالي ٢٠٢٣/ ٢٠٢٤.

وتشهد المراجعات النهائية المجانية لشهادة الثانوية العامة وانطلقت بداية شهر مايو الماضي، إقبالًا غير مسبوق في جميع المحافظات من قبل الطلاب، حيث تحرص الوزارة على تقديم خدمة تعليمية متميزة لجميع الطلاب بهدف تحقيق أقصى درجات التحصيل الدراسي والتخفيف عن كاهل الأسرة المصرية، وانطلاقا من مسئولية الوزارة الأصيلة في التمكين العادل لجميع الطلاب من تحقيق نواتج التعلم بكافة مستوياتها.

txt

المراجعة النهائية لمادة اللغة الفرنسية الثانوية العامة 2024 وتوزيع الأسئلة

وتضم المراجعات النهائية المجانية فرق من المعلمين المتميزين والمشهود لهم بالكفاءة للقيام بتدريس تلك المراجعات، وذلك بالتنسيق مع الإدارة المركزية للتعليم العام، كما تم تحديد المقار التي تصلح للمراجعات من حيث القدرة الاستيعابية والملاءمة الجغرافية، وتهيئتها بالتجهيزات المطلوبة، وذلك بحد أقصى (3) مقار في كل إدارة تعليمية.

وتؤكد الوزارة أن المراجعات النهائية لطلاب شهادة الثانوية العامة تقدم مجانًا، بجميع الشعب العلمية والأدبية، ويتم من خلالها العديد من المراجعات لتدريب الطلاب على أساليب الامتحانات، وكيفية استخدام البابل شيت.

الثانوية العامة امتحانات الدور الأول مادة اللغة العربية شهادة الثانوية العامة وزارة التربية والتعليم العملية الامتحانية

مواد متعلقة

رابط تقديم الصف الأول الابتدائي للمدارس الحكومية 2024 - 2025

استمرار تقديم المراجعات النهائية المجانية لطلاب الثانوية على مستوى الجمهورية

استمرار تنظيم محاضرات المراجعات النهائية لطلاب الثانوية العامة بالقاهرة

مرادف «تتلظى» و«قوامين» وجمع «حليب».. هل معرفة الإجابة مهمة حقًا لطلاب الثانوية العامة؟

ننشر مراجعة ليلة الامتحان فى مادة اللغة الألمانية لطلاب الثانوية العامة 2024

توزيع درجات امتحان مادة الايطالي لطلاب الثانوية العامة 2024

إجراءات عاجلة من الكنترولات بشأن تصحيح اللغة العربية للثانوية العامة 2024

"التعليم" تنفى تأخر مركز مصر عالميًا فى قطاع التعليم قبل الجامعى

الأكثر قراءة

عاجل| العالم يغرق في الظلام.. موجات الحر تجبر أوروبا على تخفيف أحمال الكهرباء

الخطيب يفتح تحقيقًا فى ضياع صفقة زين الدين بلعيد ويتابع تطورات أزمة القمة

محامِ ينتقم من أسرته بطريقة بشعة.. كشف تفاصيل جديدة مثيرة حول "المذبحة الأسرية" بالغربية

عاجل| الزمالك يخطر لاعبيه بخوض مباراة القمة وبيان رسمى خلال ساعات

اندلاع حريق فى قسم الأزبكية

نتنياهو يضع جيش الاحتلال فى ورطة بقطاع غزة.. وأمريكا تضغط لإنقاذ تل أبيب

ﻣﻘﺎﻻﺕ

أحمد غنام

New Amsterdam | التعاون والعمل الجماعى كقيمة قيادية: دروس من د. ماكس وتجارب الشركات العالمية

د.مني وهبة

القطاع الخاص المصرى.. مفتاح جذب الاستثمار الأجنبى

نرمين يسر

Silence.. دعوة للتأمل وطرح الأسئلة المحرمة

محمود خليل

لقمان الحكيم

رشا عبدالمنعم

جميلة والحب غير المشروط

ماجد حبته

خطة تدريب التنمية المحلية

لواء. محسن الفحام

ما قبلها.. وما بعدها

لواء.حمدى البطران

أول مؤتمر مصرى للموسيقى

صور

امتحان اللغة العربية يمر بسهولة وسط ابتهاج الطلاب واحتفاء الأهالى

قلوب الأمهات تُشارك أبناءها رهبة امتحان اللغة العربية

مباراة فوز الأهلي على الداخلية في اللحظات الأخيرة

محطة تل أبيب

المزيد

نتنياهو يضع جيش الاحتلال فى ورطة بقطاع غزة.. وأمريكا تضغط لإنقاذ تل أبيب

إنهاء حرب غزة يُفجّر الخلافات فى إسرائيل.. وجالانت يستغل واشنطن لـ"خنق نتنياهو"

بعد حديث نتنياهو عن إنهاء العملية في رفح.. ما هي الخطوة التالية؟