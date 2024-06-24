"التعليم" تستعرض تقرير غرفة العمليات لطلاب الثانوية بمدارس المكفوفين في مادة اللغة العربية (ورقة ثانية)

أدى طلاب مدارس المكفوفين صباح اليوم امتحانات الدور الأول من شهادة إتمام الثانوية العامة للعام الدراسي الحالي 2023/ 2024، وذلك في مادة اللغة العربية (الورقة الثانية) بإجمالي 255 طالب/طالبة.

وحرص عبد الرؤوف عبد الرحمن المشرف على أعمال لجان النظام والمراقبة ولجان الإدارة، قبل بدء الامتحان، على التواصل مع جميع مديري المديريات التعليمية المتواجدين بغرف العمليات المحلية، للاطمئنان على سير العملية الامتحانية.

وقد سارت أجواء الامتحان بشكل جيد ومنضبط ودون حدوث أية مشكلات من شأنها تعكير صفو العملية الامتحانية، حيث قامت غرفة العمليات المركزية قبل بدء الامتحان بالاطمئنان على وصول أوراق الأسئلة إلى جميع اللجان الامتحانية بالمحافظات، كما قام فريق العمل بالغرفة بمتابعة سير الامتحان بجميع المحافظات.

وجدير بالذكر أن طلاب مدارس المكفوفين يؤدون يوم الأربعاء الموافق 26 يونيو 2024 الامتحان في مادة اللغة الأجنبية الأولى (الورقة الأولى).

يذكر أنه في إطار توجيهات الدكتور رضا حجازي وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، تعلن وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني عن مواصلة تقديم المراجعات النهائية المجانية خلال فترة امتحانات شهادة إتمام الثانوية العامة للعام الدراسي الحالي ٢٠٢٣/ ٢٠٢٤.

وتشهد المراجعات النهائية المجانية لشهادة الثانوية العامة وانطلقت بداية شهر مايو الماضي، إقبالًا غير مسبوق في جميع المحافظات من قبل الطلاب، حيث تحرص الوزارة على تقديم خدمة تعليمية متميزة لجميع الطلاب بهدف تحقيق أقصى درجات التحصيل الدراسي والتخفيف عن كاهل الأسرة المصرية، وانطلاقا من مسئولية الوزارة الأصيلة في التمكين العادل لجميع الطلاب من تحقيق نواتج التعلم بكافة مستوياتها.

وتضم المراجعات النهائية المجانية فرق من المعلمين المتميزين والمشهود لهم بالكفاءة للقيام بتدريس تلك المراجعات، وذلك بالتنسيق مع الإدارة المركزية للتعليم العام، كما تم تحديد المقار التي تصلح للمراجعات من حيث القدرة الاستيعابية والملاءمة الجغرافية، وتهيئتها بالتجهيزات المطلوبة، وذلك بحد أقصى (3) مقار في كل إدارة تعليمية.

وتؤكد الوزارة أن المراجعات النهائية لطلاب شهادة الثانوية العامة تقدم مجانًا، بجميع الشعب العلمية والأدبية، ويتم من خلالها العديد من المراجعات لتدريب الطلاب على أساليب الامتحانات، وكيفية استخدام البابل شيت.