الإثنين 24 يونيو 2024
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محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

هدد ربة منزل.. السجن سنة لبائع ملابس في قنا

محكمة جنايات قنا
محكمة جنايات قنا

قضت محكمة جنايات قنا، برئاسة المستشار أحمد حسن غلاب وعضوية المستشارين تامر الأمير الطاهر وياسر عرفة عارف، وأمانة سر أحمد جمال بالسجن لمدة سنة لبائع ملابس بتهمة ابتزاز وتهديد ربة منزل بنشر صورة عارية على الواتساب بمركز الوقف شمالي محافظة قنا.

ترجع وقائع الأحداث إلى شهر أكتوبر عام 2023 عندما تلقى اللواء مصطفى درة مدير أمن قنا، إخطارًا بقيام شاب بتهديد ربة منزل بنشر صورها عارية على التواصل الاجتماعي لابتزازها الحصول على مبالغ مالية بمركز الوقف.

وكشفت تحريات النقيب عبدالرحمن علاء الضابط بالإدارة العامة لتكنولوجيا المعلومات بوزارة الداخلية قيام المدعو إبراهيم على أحمد (34 سنة) بائع ملابس جاهزة بتهديد المدعوة «مريم.ا.ا» والمقيمة بمركز الوقف وذلك بنشر مقاطع فيديو لها وهي عارية وذلك كتابة عن طريق التواصل الاجتماعي «الواتساب» وذلك لابتزازها والحصول منها على مبالغ مالية، فتم ضبط المتهم وقيدت القضية برقم ٣٥٥ لسنة ٢٠٢٣ كلى قنا وتم إحالتها لمحكمة الجنايات والتى أصدرت حكمها السابق.

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