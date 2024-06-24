استمرار حبس سائق وعاطل بتهمة سرقة 100 ألف جنيه من سيارة بالعمرانية

جدد قاضى المعارضات بمحكمة جنوب الجيزة حبس سائق توك توك وعاطل 15 يوما على ذمة التحقيقات، لاتهامهما بسرقة 100 ألف جنيه من سيارة بالعمرانية.

ونجحت الأجهزة الأمنية بالجيزة من القبض على سائق توك توك وعاطل لاتهامهما بسرقة حقيبة من داخل سيارة صاحب شركة بالعمرانية تحوي على 100 ألف جنيه، تحرر محضر بالواقعة وأخطرت النيابة العامة للتحقيق.

ورصدت كاميرات المراقبة لأحد المحال التجارية بمنطقة العمرانية لحظة سرقة أحد الأشخاص حقيبة بها 100 ألف جنيه من داخل سيارة.

وتقدم صاحب شركة ببلاغ إلى قسم شرطة العمرانية يحمل رقم 6760 جنح العمرانية بتاريخ 29 مايو 2024 يتهم فيه شخصين بسرقة مبلغ مالي يقدر بـ100 ألف جنيه من سيارته.

وأضاف المبلغ أن المشكو في حقهما شخصين أحدهم سائق توك توك استوقفه لسؤاله عن عنوان في محاولة لإلهائه، بينما قام المشكو في حقه الثاني بسرقة حقيبة بداخلها 100 ألف جنيه من شباك سيارته المجاور له أثناء انشغاله مع سائق التوك توك وفرا هاربين، وتم ضبط المتهمين، وأخطرت النيابة العامة لمباشرة التحقيقات.