"جندى": قدمنا العديد من الخدمات للمصريين بالخارج بالعملة الصعبة بهدف زيادة التحويلات

استعرضت السفيرة، سها جندي، وزيرة الدولة للهجرة المحفزات التي عملت عليها وزارة الهجرة للمصريين بالخارج، منذ توليها مهام الوزارة في أغسطس 2022، منوهة بجهود إنشاء شركة المصريين بالخارج للاستثمار، بالتنسيق والتعاون مع الجهات المعنية ذات الاختصاص المشترك و10 من المستثمرين المصريين بالخارج، حيث تم تأسيس شركة مساهمة لاستثمارات المصريين بالخارج، كي تكون كيانا جاذبا لاستثمارات المصريين بالخارج في عدد من القطاعات الاقتصادية، منها الصناعة والزراعة والسياحة والتجارة، كذلك تم خلق مسارات بديلة لزيادة التحويلات بطرق غير مباشرة، تقدم كل ما يحتاجونه المصريين من خدمات من مصر، وفقا للمتطلبات التي أعربوا عنها في مؤتمر المصريين في الخارج، بينها شهادات الادخار البنكية بالعملة الصعبة بعوائد، التي تعد الأعلى في العالم، وأيضا إطلاق مبادرة التسوية التجنيدية للمصريين بالخارج، مشيرة إلى أن المبادرة لاقت إقبالًا واسعًا من المصريين في الخارج.

جاء ذلك خلال لقاء عقدته السفيرة سها جندي، وزيرة الدولة للهجرة وشئون المصريين بالخارج، مع ممثلي الجاليات المصرية في اليونان وقبرص ومالطا، ضمن مبادرة «ساعة مع الوزيرة»، عبر الفيديو كونفرانس، بحضور السفير عمرو عباس، مساعد وزيرة الهجرة لشئون الجاليات.

وأشارت وزيرة الهجرة إلى أن الوزارة أطلقت مبادرة السيارات للمصريين بالخارج، مؤكدة أنها جاءت بعد الكثير من المطالبات المستمرة للمصريين بالخارج، حيث تضمنت بعض التيسيرات والإعفاء من كل الجمارك والضرائب والرسوم على السيارة الشخصية للمصريين بالخارج، مقابل وديعة بالدولار لمدة 5 سنوات ويتم استرداها بالكامل بالجنيه المصري بسعر صرف يوم الاسترداد، لافتة إلى الجهود التي يتم بذلها بالتعاون مع وزارة الاتصالات لإصدار وإطلاق أول تطبيق إلكتروني للمصريين بالخارج، يحتوي على العديد من الخدمات والمزايا التي تقدم لهم من مختلف الجهات، إلى جانب تحركات ومساعي الوزارة بالتعاون مع الجهات المعنية، لبحث سبل وضع آلية وسرعة نقل الأوراق الثبوتية للجاليات المصرية بالخارج، لتلبية طلباتهم في هذا الإطار، من خلال خدمات البريد السريع مقابل تحصيل رسوم إضافية بالعملة الأجنبية.

وأوضحت السفيرة سها جندي أنه بالتعاون مع البنك المركزي والبنوك الوطنية تم إصدار الشهادات الدولارية بعائد تنافسي مرتفع والتحفيز على فتح حسابات دولارية، بفائدة تصل إلى 7% و9%، وهو أعلى عائد بالعالم، مشيرة إلى أنه يتم العمل على تدشين منصة الكترونية تنشأ بقرار من رئاسة مجلس الوزراء تحت اسم بوابة العاملين المصريين بالخارج، وتكون تابعة لمجلس الوزراء بشأن تجديد الإعارات الخارجية وتجديد الإجازات والترخيص بعمل الزوج المرافق والزوجة، وتقديم الشكاوى وغيرها للمصريين بالخارج، فضلا عن توفير صكوك الأضاحي للمصريين بالخارج في عيد الأضحى المبارك بالتعاون مع وزارة الأوقاف، بالإضافة إلى المبادرة الرئاسية «اتكلم عربي»، التي تم إطلاقها بهدف الحفاظ علي الهوية الوطنية لأبناء المصريين بالخارج، وذلك من خلال إطلاق المرحلة الثانية من المبادرة الرئاسية «اتكلم عربي» تحت شعار «جذورنا المصرية» لتعريف أبناء المصريين بالخارج أيضًا بحضارتهم العظيمة وبتراث وطنهم مصر الضارب بجذوره في عمق التاريخ، كذلك تدشين منصة "بودكاست"، حرصا على تعريف أبناء في مصر في الخارج خاصة الأجيال الناشئة، بتاريخ الأعياد والمناسبات لحضاراتهم العريقة عبر ممر العصور.

كما تناولت الوزيرة مختلف المسارات البديلة التي تم إطلاقها بالتعاون مع مختلف الوزارات والتي أفادت المصريين في الخارج في مقابل الدفع بالعملة الصعبة، مثل تخفيض خاص في تذاكر "مصر للطيران" للعائلات المصرية بالخارج، وطرح وحدات سكنية وأراض للمصريين بالخارج بالتعاون مع وزارة الإسكان، وبرامج التأمينات مع الهيئة العامة التأمينات والمعاشات، وإطلاق شهادة "معاشك لبكره بالدولار" مع هيئة الرقابة المالية والبنك الأهلي المصري، والطلب الذي ألح المصريون عليه، والذي تم تطبيقه من خلال برنامج التسوية التجنيدية للأبناء بالتعاون مع وزارة الدفاع، هذا بالإضافة للاستجابة لطلباتهم لما في ذلك برنامج "أبناؤنا في الخارج" مع وزارة التربية والتعليم ومدارس المسار المصري، والتعاون مع وزارة التعليم العالي في إجلاء جميع أبنائنا الدارسين في دول نزاعات وإعادتهم لأرض الوطن في عملية إنقاذ لحياتهم ومستقبلهم، مشيدة بالدور الذي قدمه مركز "ميدسي" لشباب الدارسين في الخارج والتابع لوزارة الهجرة.