جامعة قناة السويس تناقش آليات إنشاء مركز الإرشاد النفسي

عقد مجلس الدراسات العليا والبحوث بجامعة قناة السويس صباح اليوم الإثنين، جلسته رقم 429 تحت رعاية الدكتور ناصر مندور رئيس الجامعة، وبرئاسة الدكتور محمد سعد زغلول نائب رئيس الجامعة لشئون الدراسات العليا والبحوث.

تفاصيل الاجتماع

وبحث المجلس مقترح اللائحة الإدارية والمالية لمركز الإرشاد النفسي - ذلك المركز الذي عزم قطاع الدراسات العليا والبحوث على إنشاءه ليكون مركز خبرة رائد في تقديم الإستشارات النفسية والإرشادية والتعليمية والتربوية على المستوى القومي والدولي.

وأضاف الدكتور محمد سعد زغلول نائب رئيس الجامعة لشئون الدراسات العليا والبحوث بجامعة قناة السويس، أن رسالة المركز هي دعم المستفيدين من خلال توفير الاستشارات النفسية الفردية أو الجماعية شخصيا او عن بعد وتقديم البرامج التوعوية والتدريبية وفقًا للمعايير القومية والدولية لتعزيز الصحة النفسية؛ لمساعدة المستفيدين على تنمية نقاط قوتهم والتغلب على العقبات التي تحول دون تحقيق أهدافهم الشخصية والأكاديمية والمهنية، ودعم المستفيدين داخل وخارج الجامعة لتعزيز الرفاهية الشخصية والاجتماعية والأكاديمية وتوفير تدريب تجريبي عالي الجودة لطلاب الدراسات العليا لدعم تطورهم كمحترفين طموحين في مجال الصحة النفسية، وتنمية مهارات البحث في مجال الصحة النفسية.

واستعرض المجلس تقرير عن زيارة لجنة من الإدارة المركزية للوافدين التي جاءت الجامعة لمراجعة الملفات.