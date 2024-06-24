تطورات جديدة بشأن خناقة إمام عاشور مع أمن مول بالشيخ زايد

تواصل النيابة العامة بالشيخ زايد، تحقيقاتها في اتهام إمام عاشور لاعب النادي الأهلي، بالتعدي بالضرب والسب على مشرف أمن في مول أركان بالشيخ زايد، بعدما استمعت أمس لأقوال زوجة اللاعب، وسبقها الاستماع لأقوال مشرف الأمن المجني عليه ومدير أمن المول وعدد من شهود الواقعة.

تضارب أقوال زوجة إمام عاشور مع فرد الأمن

وشهدت التحقيقات تضارب أقوال ياسمين حافظ زوجة إمام عاشور، مع أقوال أفراد الأمن ومدير أمن المول، حيث قالت إنها كانت متواجدة في السينما داخل المول الشهير برفقة صديقاتها وأقاربها، وأثناء ذلك تحرش أحد رواد السينما بها لفظيًا، واستغاثت بأحد أفراد الأمن في المول وأخبرته بما حدث معها، إلَا أنه لم يستجب لها فاتصلت بزوجها إمام عاشور.

ولفتت إلى أنه عقب خروجها من المول انتظرت قرابة ٣٠ دقيقة في سيارتها حتى حضر زوجها (إمام عاشور) بين الساعة السادسة والسابعة صباحًا، وحدثت واقعة تشاجره مع أفراد الأمن الذين لم يستجيبوا لشكوى زوجته لتعرضها للتحرش من بعض الشباب.

بينما جاء في أقوال مدير أمن المول ومشرف الأمن المجني عليه وأفراد الأمن الإداري في محيط السينما التي كانت تتواجد بها زوجة إمام عاشور، إنهم لم يتلقوا منها أو من أي سيدة أخرى أية شكاوى بتعرضها للتحرش أو المعاكسة، وما زالت التحقيقات مستمرة لكشف حقيقة الواقعة.

وصرفت زوجة إمام عاشور من سرايا أمس النيابة العامة بالشيخ زايد، عقب الاستماع لأقوالها في اتهام زوجها بالتعدي على مشرف أمن في مول بالشيخ زايد.

تفريغ الكاميرات

وفرغت النيابة كاميرات المراقبة في محيط السينما؛ للتأكد من تعرض زوجة إمام عاشور للمعاكسة من بعض رواد السينما، وتبين أن زوجة إمام عاشور دخلت إلى السينما في العرض من ٣ إلى ٥ فجرًا، وأثناء دخولها وخروجها ظهرت تسير بشكل طبيعي ولم يتعرض لها أحد بالمعاكسة.

خناقة إمام عاشور في الشيخ زايد

وكانت وقعت مشادة كلامية بين إمام عاشور لاعب النادي الأهلي وأفراد أمن في مول شهير بالجيزة، وسيطر المتواجدون في المول على طرفي المشاجرة.

تلقت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الجيزة، إخطارا من غرفة عمليات النجدة تضمن ورود بلاغ من أفراد أمن مول شهير في الشيخ زايد، أفاد بنشوب مشاجرة بين إمام عاشور لاعب النادي الأهلي وأفراد الأمن بسبب خلافات بينهم، وعلى الفور وجه اللواء هشام أبو النصر مساعد وزير الداخلية مدير أمن الجيزة بسرعة الانتقال والفحص.

وبالانتقال والفحص تبين من المعاينة والتحريات التي أجرتها فرق المباحث في الجيزة بإشراف اللواء محمد الشرقاوي مدير الإدارة العامة لمباحث الجيزة، نشوب مشادة كلامية بين إمام عاشور لاعب الأهلي وأفراد أمن المول، بسبب معاكسة أحدهم لزوجته أثناء تواجدهم في المول.

وتبين من التحريات التي باشرها اللواء هاني شعراوي مدير المباحث الجنائية في الجيزة، أن إمام عاشور لاعب النادي الأهلي كان متواجدا داخل المول لحضور فيلم في السينما، إلا أن أحد أفراد الأمن قام بمعاكسة زوجته فقام بالاشتباك معه ونشبت بينهم مشادة كلامية وسقط فرد الأمن على الأرض.