الإثنين 24 يونيو 2024
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

وزارة الهجرة: التسجيل على تطبيق المصريين بالخارج سيكون بالرقم القومى

السفيرة سها جندي
السفيرة سها جندي

كشفت السفيرة سها جندي، وزيرة الهجرة وشئون المصريين بالخارج، عن أنه يتم العمل على إطلاق أول تطبيق إلكتروني للمصريين بالخارج يتضمن المحفزات وخدمات المصريين بالخارج، بالتعاون مع وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، يضم كل المحفزات الاستثمارية والمزايا التي يتم تقديمها للمصريين بالخارج من كل جهات الدولة، ويتم التسجيل عليه بالرقم القومي، ويشمل كل الخدمات الرقمية المقدمة للمصريين بالخارج، حيث من المقرر إطلاقه خلال النسخة الخامسة من مؤتمر المصريين بالخارج الذي يعقد على مدار يومي 4 و5 أغسطس المقبلين، وأيضا إطلاق صندوق "حماية وتأمين المصريين بالخارج"، الذي سيعمل على توفير مظلة للحماية الاجتماعية والتأمينية ضد حالات الطوارئ، سواء التعرض لحادث أو ترك العمل بالخارج أو توفير المساعدة القانونية لهم، وصولا إلى شحن الجثامين في حالة الوفاة بسبب حادث أو وفاة طبيعية، وسيكون باشتراك عضوية شهري بسيط يدفعه المصريون في الخارج بفوائد عالية، بحيث لا ينتقص من الأصول ويتم التعامل مع الحالات الطارئة من الفوائد الاستثمارية، كما أنه سيكون تكافليا واستثماريا لأعضائه، يوفر ما يحتاجه المصريون بالخارج ممن يرغبون في الاشتراك.

جاء ذلك خلال اجتماع عقدته الوزيرة مع ممثلي الجاليات المصرية في اليونان وقبرص ومالطا، ضمن مبادرة «ساعة مع الوزيرة»، عبر الفيديو كونفرانس، بحضور السفير عمرو عباس، مساعد وزيرة الهجرة لشئون الجاليات.

كما شددت وزيرة الهجرة على أن الوزارة تعمل على ملف "التدريب من أجل التوظيف"؛ كبديل آمن للشباب ضد الهجرة غير الشرعية؛ وذلك تماشيا مع خطط الدولة للتنمية المستدامة، من خلال المركز المصري الألماني للوظائف والهجرة وإعادة الإدماج، حيث استطاع تقديم خدمات المشورة والنصائح بشأن فرص التوظيف والتدريب في مصر، خاصة العائدين من الخارج أو لمن يرغبون في تعزيز مسيرتهم المهنية، حتى أصبح نموذجا يمكننا استنساخه مع الدول الراغبة والشركاء الدوليين للتعاون بإنشاء مراكز مماثلة مستقبلا، منها إيطاليا وهولندا.

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