سفير مصر فى لبنان: نحتاج إلى التهدئة وخلق مناخ إيجابى لحل أزمات المنطقة

قال السفير علاء موسي، سفير ‎مصر في ‎لبنان: إننا تفقدنا مطار بيروت الدولي لإرسال رسالة دعم إلى لبنان ونحث الجميع على تهدئة التوترات.

جاء ذلك خلال مشاركته في جولة لسفراء معتمدين في ‎لبنان بمطار ‎بيروت ردًا على تقرير صحيفة تليجراف البريطانية، الذي زعم تخزين أسلحة تابعة لحزب الله في مطار بيروت، ونقلته قناة "القاهرة الإخبارية".

وأضاف موسي، في تصريحات صحفية على هامش الزيارة، أن صحيفة تليجراف البريطانية تتحمل مسئولية ما أوردته في تقريرها بشأن مطار بيروت الدولي، مؤكدًا: إننا نحتاج في الفترة المقبلة إلى التهدئة وخلق مناخ إيجابي لحل أزمات المنطقة.