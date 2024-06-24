أخبار مباراة الأهلي ضد الزمالك في الدوري المصري.. ما القرار النهائي للأبيض؟

يتابع جماهير قطبي الكرة المصرية أخبار مباراة الأهلي ضد الزمالك بشكل لحظي مع اقتراب موعد مباراة القمة المرتقبة والتي هدد الزمالك من الإنسحاب من خوضها ولاتزال الأخبار حول هذا الأمر مثار جدل وتداول عبر وسائل الإعلام ومنصات مواقع التواصل الإجتماعي وهل ستقام مباراة الأهلي ضد الزمالك أم هناك أمر آخر.

موعد مباراة الأهلي ضد الزمالك

و يستعد الأهلي لمواجهة الزمالك المقرر لها السابعة مساء غدٍ، الثلاثاء، باستاد القاهرة الدولي ضمن منافسات الجولة السابعة والعشرين لمسابقة الدوري المصري الممتاز.

كما ويختتم فريق الأهلي تدريباته الجماعية لمباراة الأهلي ضد الزمالك اليوم الاثنين، قبل الدخول في معسكر مغلق بأحد الفنادق، استعدادًا لخوض الديربي. يقوم مارسيل كولر بوضع اللمسات الأخيرة على خطة الفريق الأحمر للمباراة، ويعمل على تدريب اللاعبين على بعض الجمل الفنية والخططية التي يهدف لتطبيقها، مع التركيز على استغلال الثغرات في صفوف الزمالك للوصول إلى مرماهم بسهولة.

هل سينسحب الزمالك من مباراة القمة

وكان النادي الزمالك قد أعلن انسحابه من الدوري ومن مباراة القمة وأرجع سبب ذلك إلى عدم استكمال جميع الفرق لمباريات الدور الأول، حيث لم تلعب بعض الفرق نفس عدد المباريات، مما يعتبره الزمالك ظلمًا رياضيًا كما أشار الأبيض إلى وجود شائعات حول تدخلات في مواعيد المباريات لصالح بعض الفرق المنافسة، فيما وقد اشترط الزمالك عودته إلى الدوري بتحقيق مطالب محددة تشمل فتح تحقيق فوري في أحداث مباراته مع المصري، وإعادة ترتيب مباريات الدور الأول بحيث تلعب جميع الفرق نفس العدد من المباريات، وضمان نزاهة وشفافية المسابقة.

الزمالك يصر على الإنسحاب

وعقد مجلس إدارة نادي الزمالك، برئاسة حسين لبيب، اجتماعًا فنيًا اليوم الأحد، لحسم قرار مشاركة الفريق الأول لكرة القدم في مباراة الأهلي ضد الزمالك ضمن بطولة الدوري.

واتخذ مجلس إدارة نادي الزمالك ثلاثة قرارات عاجلة بشأن الأزمة الراهنة وهم:-

أولًا، قرر المجلس التصعيد الدولي بالأدلة والمستندات ضد اتحاد الكرة ورابطة الأندية لكشف المجاملات.

ثانيًا، تقديم شكوى رسمية ضد ثروت سويلم في لجنة الانضباط بسبب تطاوله على الزمالك.

ثالثًا، التأكيد على عدم خوض أي مباراة في الدور الثاني مهما كانت العواقب.