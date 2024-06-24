الإثنين 24 يونيو 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

أخبار مباراة الأهلي ضد الزمالك في الدوري المصري.. ما القرار النهائي للأبيض؟

الأهلي
الأهلي

يتابع جماهير قطبي الكرة المصرية أخبار مباراة الأهلي ضد الزمالك بشكل لحظي مع اقتراب موعد مباراة القمة المرتقبة والتي هدد الزمالك من الإنسحاب من خوضها ولاتزال الأخبار حول هذا الأمر مثار جدل وتداول عبر وسائل الإعلام ومنصات مواقع التواصل الإجتماعي وهل ستقام مباراة الأهلي ضد الزمالك أم هناك أمر آخر.

موعد مباراة الأهلي ضد الزمالك 

و يستعد الأهلي لمواجهة الزمالك المقرر لها السابعة مساء غدٍ، الثلاثاء، باستاد القاهرة الدولي ضمن منافسات الجولة السابعة والعشرين لمسابقة الدوري المصري الممتاز.

كما ويختتم فريق الأهلي تدريباته الجماعية لمباراة الأهلي ضد الزمالك اليوم الاثنين، قبل الدخول في معسكر مغلق بأحد الفنادق، استعدادًا لخوض الديربي. يقوم مارسيل كولر بوضع اللمسات الأخيرة على خطة الفريق الأحمر للمباراة، ويعمل على تدريب اللاعبين على بعض الجمل الفنية والخططية التي يهدف لتطبيقها، مع التركيز على استغلال الثغرات في صفوف الزمالك للوصول إلى مرماهم بسهولة.

ثروت سويلم: لن نجامل أحدًا ومباراة الأهلى والزمالك فى موعدها الثلاثاء المقبل

كولر يختار قائمة الأهلى اليوم لمواجهة الزمالك ويراقبه فى 4 مباريات سابقة

بعد استفساره عن فشل الصفقة.. تفاصيل غضب كولر من إدارة الأهلى بسبب بلعيد

دورى نايل.. البنك الأهلى يصطدم ببلدية المحلة فى مباراة مهمة بصراع الهبوط

هل سينسحب الزمالك من مباراة القمة

وكان النادي الزمالك قد أعلن انسحابه من الدوري ومن مباراة القمة وأرجع سبب ذلك إلى عدم استكمال جميع الفرق لمباريات الدور الأول، حيث لم تلعب بعض الفرق نفس عدد المباريات، مما يعتبره الزمالك ظلمًا رياضيًا كما أشار الأبيض إلى وجود شائعات حول تدخلات في مواعيد المباريات لصالح بعض الفرق المنافسة، فيما وقد اشترط الزمالك عودته إلى الدوري بتحقيق مطالب محددة تشمل فتح تحقيق فوري في أحداث مباراته مع المصري، وإعادة ترتيب مباريات الدور الأول بحيث تلعب جميع الفرق نفس العدد من المباريات، وضمان نزاهة وشفافية المسابقة.

الزمالك يصر على الإنسحاب

وعقد مجلس إدارة نادي الزمالك، برئاسة حسين لبيب، اجتماعًا فنيًا اليوم الأحد، لحسم قرار مشاركة الفريق الأول لكرة القدم في مباراة الأهلي ضد الزمالك ضمن بطولة الدوري.

واتخذ مجلس إدارة نادي الزمالك ثلاثة قرارات عاجلة بشأن الأزمة الراهنة وهم:-

أولًا، قرر المجلس التصعيد الدولي بالأدلة والمستندات ضد اتحاد الكرة ورابطة الأندية لكشف المجاملات.

ثانيًا، تقديم شكوى رسمية ضد ثروت سويلم في لجنة الانضباط بسبب تطاوله على الزمالك.

ثالثًا، التأكيد على عدم خوض أي مباراة في الدور الثاني مهما كانت العواقب.

موعد مباراة الأهلي ضد الزمالك الأهلى ضد الزمالك الاهلى الزمالك نادي الزمالك مباراة الأهلي ضد الزمالك

مواد متعلقة

دورى نايل.. البنك الأهلى يصطدم ببلدية المحلة فى مباراة مهمة بصراع الهبوط

عاجل.. الأهلى يواصل استعداداته للقمة بشكل طبيعى.. وكولر للاعبين: «تجاهلوا الأزمة»

الأكثر قراءة

الخطيب يفتح تحقيقًا فى ضياع صفقة زين الدين بلعيد ويتابع تطورات أزمة القمة

محامِ ينتقم من أسرته بطريقة بشعة.. كشف تفاصيل جديدة مثيرة حول "المذبحة الأسرية" بالغربية

تطورات جديدة بشأن خناقة إمام عاشور مع أمن مول بالشيخ زايد

أخبار مباراة الأهلي ضد الزمالك في الدوري المصري.. ما القرار النهائي للأبيض؟

لائحة "كاف": من حق الزمالك المشاركة فى الكونفيدرالية بشكل قانونى 100%

رسميا.. تنسيق الثانوية العامة 2024 محافظة المنوفية

ﻣﻘﺎﻻﺕ

أحمد غنام

New Amsterdam | التعاون والعمل الجماعي كقيمة قيادية: دروس من د. ماكس وتجارب الشركات العالمية

د.مني وهبة

القطاع الخاص المصري.. مفتاح جذب الاستثمار الأجنبي

نرمين يسر

Silence.. دعوة للتأمل وطرح الأسئلة المحرمة

محمود خليل

لقمان الحكيم

رشا عبدالمنعم

جميلة والحب غير المشروط

ماجد حبته

خطة تدريب التنمية المحلية

لواء. محسن الفحام

ما قبلها.. وما بعدها

لواء.حمدى البطران

أول مؤتمر مصرى للموسيقى

صور

امتحان اللغة العربية يمر بسهولة وسط ابتهاج الطلاب واحتفاء الأهالى

قلوب الأمهات تُشارك أبناءها رهبة امتحان اللغة العربية

مباراة فوز الأهلي على الداخلية في اللحظات الأخيرة

محطة تل أبيب

المزيد

إنهاء حرب غزة يُفجّر الخلافات فى إسرائيل.. وجالانت يستغل واشنطن لـ"خنق نتنياهو"

بعد حديث نتنياهو عن إنهاء العملية في رفح.. ما هي الخطوة التالية؟

عمليات مركزة.. خطة جيش الاحتلال لإنهاء الحرب البرية فى غزة وإعلان الانتصار