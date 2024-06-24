محافظ الإسكندرية يوجه بتنفيذ حملات مُكبرة لإزالة التعديات وإيقاف البناء المخالف

كلف اللواء محمد الشريف محافظ الإسكندرية، رؤساء الأحياء والأجهزة التنفيذية بالمحافظة بمواصلة إزالة التعديات وإيقاف أعمال البناء المخالف وفرض هيبة الدولة، تنفيذًا لتوجيهات رئيس الجمهورية بشأن التعامل بحزم مع الممارسات غير القانونية للاستيلاء والتعديات على أراضي أملاك الدولة.

وفي هذا الصدد، قام حي المنتزه ثان حملة مُكبرة تمكنت من فك شدة خشبية بالدور الثالث علوي بأحد العقارات بشارع الرحاب منطقة المعمورة والتحفظ على خلاطة فضلًا عن فك شدة خشبية لسملات على مساحة 100 متر بعزبة المنشية البحرية.

وشن حي شرق حملات مُكبرة تمكنت من إيقاف وإزالة 62 حالة بناء مخالف بدون ترخيص تنوعت بين إزالة أدوار مخالفة بالعقارات وفك وإزالة جمالونات وشدات خشبية وأسوار وحوائط وأعمدة، بالإضافة إلى إيقاف أعمال إنشاء مخازن بدون الحصول على التراخيص والموافقات اللازمة وتم اتخاذ الإجراءات القانونية تجاه المخالفين.

ونفذ حى المنتزه أول حملة مُكبرة لإزالة التعديات على الأراضي الزراعية شملت 3 حالات تعدي بحوض الجزيري بإجمالي مساحة 255م٢ عبارة عن أسوار وتشوينات تم إزالتها حتي سطح الأرض.

وواصل حي العامرية ثان حملاته لإيقاف أعمال البناء المخالف استهدفت منطقة الكينج مريوط قبلي وأسفرت عن إزالة مبني على مساحة 400م وكذا إزالة أعمال بناء عبارة عن حوائط بالدور الثاني علوي بشارع عمر المختار منطقة الكينج.

وكثف حي العامرية أول حملاته لإيقاف أعمال البناء المخالف والتي أسفرت عن إيقاف عدد 2 حالة بناء مخالف بقرية العلا الغربية بالنهضة والتحفظ على كمية من الأخشاب والأسمنت فضلًا عن إزالة بناء مخالف بقرية البيضا بالنهضة عبارة عن حوائط وأعمدة والتحفظ على كمية من الأخشاب.

بينما قام حي وسط حملة مُكبرة تمكنت من إزالة حوائط وقواطيع من الطوب أعلى سطح العقار الكائن 34 شارع ابن تومارت واتخاذ الإجراءات القانونية تجاه المخالف.

إزالة التعديات على أراضي الدولة

إزالة التعديات على أراضي الدولة

إزالة التعديات على أراضي الدولة

إزالة التعديات على أراضي الدولة