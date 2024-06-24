الإثنين 24 يونيو 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

استجابة لأهالي بردين.. محافظ الشرقية يتفقد محطة مياه الشرب ويأمر بتطهير بئر المياه

محافظ الشرقية يتفقد
محافظ الشرقية يتفقد محطة مياه الشرب ويأمر بتطهير بئر المياه

في تحرك سريع واستجابة فورية لأهالي قرية بردين التابعة لرئاسة مركز ومدينة الزقازيق بخصوص شكواهم من ضعف وصول مياه الشرب وانقطاعها عن المنازل، توجه الدكتور ممدوح غراب محافظ الشرقية لتفقد محطة مياه بردين والتي تعمل بطاقة إنتاجية 50ل/ ث في حضور شعبان أبو الفتوح رئيس مركز ومدينة الزقازيق، لمتابعة سير انتظام العمل بالمحطة والتأكد من تشغيلها بكامل طاقتها، وكذلك الوقوف على أسباب انقطاع وضعف وصول مياه الشرب لمنازل أهالي القرية.

تفقد المحافظ مكونات المحطة وتعرف على آلية التشغيل حيث تبين أن خطة تخفيف أحمال الكهرباء تؤثر بشكل كبير على عدم انتظام تشغيل المحطة مما يؤدي لانقطاع وضعف وصول المياه للأهالي، ليصدر توجيهاته لرئيس المركز بالتنسيق مع رئيس شركة مياه الشرب والصرف الصحي بتوفير مولد ديزل ذو قدره عالية لتشغيل المحطة خلال فترات تخفيف أحمال الكهرباء لضمان عدم انقطاع المياه ووصولها بشكل جيد لمنازل المواطنين.

وخلال جولة المحافظ داخل محطة مياه بردين تلاحظ له وجود بئر مياه معطل ملحق به مولد كهرباء بحاجة إلى أعمال تنمية وتطهير، ليكلف المحافظ مدير المحطة بالبدء فورًا في إجراء الصيانة العاجلة للبئر والمولد وتشغيل البئر واستخدامه وقت الذروة ليكون مصدر بديل لتوفير المياه وتقديم كوب مياه نظيف للمواطنين.

أكد محافظ الشرقية أن المحافظة جاده في تنفيذ خطط التنمية وتنفيذ المشروعات الخدمية والتنموية في قطاعات مياه الشرب والصرف الصحي والكهرباء والصحة والأبنية التعليمية والغاز الطبيعي والشباب والرياضة والطب البيطري بمختلف مراكز ومدن المحافظة تنفيذًا لتوجيهات القيادة السياسية بتحسين جوده حياه المواطنين وتقديم أفضل الخدمات لهم ولتحقيق رضا المواطن نحو تلك الخدمات المقدمة له.

قدم أهالي القرية الشكر لمحافظ الشرقية لاستجابته السريعة لهم وزيارته لمقر محطة مياه بردين وإصدار تعليماته للمختصين باتخاذ كافة الإجراءات اللازمة لضمان عدم انقطاع مياه الشرب وتوفيره لهم بصورة مرضية.

قرية بردين مركز ومدينة الزقازيق انتظام العمل بالمحطة ضعف وصول مياه الشرب آلية التشغيل

مواد متعلقة

محافظ الشرقية يوجّه بغلق المعابر العشوائية بطريق بلبيس- الزقازيق

تكثيف حملات النظافة والتجميل بمحيط لجان الثانوية العامة فى الشرقية

"تعليم الشرقية" تنهى استعداداتها لاستئناف امتحانات الثانوية العامة غدًا

انطلاق أولى فعاليات مبادرة "ملتقى الشباب" بالشرقية

محافظ الشرقية يزور قرى فاقوس ويوجه برفع كفاءة قرية أكياد

جهود "صحة الشرقية" خلال ثالث أيام عيد الأضحى

الأكثر قراءة

محامِ ينتقم من أسرته بطريقة بشعة.. كشف تفاصيل جديدة مثيرة حول "المذبحة الأسرية" بالغربية

إجابة امتحان العربى ثالثة ثانوى 2023/ 2024 اليوم

كم تبلغ حصة الفرد من الخبز المدعم فى الشهر بعد القرار الأخير للحكومة؟

رسميا.. تنسيق الثانوية العامة 2024 محافظة المنوفية

خبراء اقتصاد يكشفون لـ"الدستور" أسباب الارتفاع البسيط فى سعر صرف الدولار

طرح جديد لشقق "سكن لكل المصريين" 2024 بأسعار مخفضة وشروط ميسّرة.. إليك التفاصيل

ﻣﻘﺎﻻﺕ

نرمين يسر

دعوة للتأمل وطرح.. Silence الأسئلة المحرمة

محمود خليل

لقمان الحكيم

رشا عبدالمنعم

جميلة والحب غير المشروط

ماجد حبته

خطة تدريب التنمية المحلية

لواء. محسن الفحام

ما قبلها.. وما بعدها

لواء.حمدى البطران

أول مؤتمر مصرى للموسيقى

حسين دعسة

حرب لبنان مع غزة.. مفتوحة على كل الخيارات

د. منى حلمى

الموسيقى وذكر الله!

صور

امتحان اللغة العربية يمر بسهولة وسط ابتهاج الطلاب واحتفاء الأهالى

قلوب الأمهات تُشارك أبناءها رهبة امتحان اللغة العربية

مباراة فوز الأهلي على الداخلية في اللحظات الأخيرة

محطة تل أبيب

المزيد

عمليات مركزة.. خطة جيش الاحتلال لإنهاء الحرب البرية فى غزة وإعلان الانتصار

هآرتس: استمرار المفاوضات للوصول لاتفاق لوقف إطلاق النار فى غزة

بعد اغتيال قيادى حماس "رائد سعد".. من التالى فى قائمة الاغتيالات الإسرائيلية؟