كاتب صحفى: مصر تتصدر دول إفريقيا فى الاستثمار الأجنبى المباشر (فيديو)

قال محمد عز الدين، الكاتب الصحفي المتخصص في شئون الاقتصاد، إن مصر تتصدر القارة السمراء في الاستثمار الأجنبي المباشر، الذي يمثل أحد عوامل زيادة الحصيلة الدولارية والدخل القومي لأي دولة، موضحًا أن هذا الاستثمار يتسم أنه يأتي مباشرةً للدولة حتى يدخل في الحسابات الدولارية بشكل مباشر.

وأضاف عزالدين، خلال حوار له عبر فضائية "إكستر انيوز"، أن الاستثمار الأجنبي المباشر عادة يكون حجمه كبيرًا، موضحًا أنه يأتي من الشركات الأجنبية سواء العالمية أو الإقليمية والعربية، مشيرًا إلى أنه منذ عام 2014 كانت بداية دخول الاستثمار الأجنبي المباشر بشكل كبير.

كيف نجح الاقتصاد المصري في جذب الاستثمار الأجنبي المباشر؟

وأشار إلى أن الاستثمارات غير المباشرة تأتي من المشاركات الداخلية في أسواق المال، لافتًا إلى أن الذي يميز الاستثمار الأجنبي المباشر أنه يدخل في الحسابات الجارية للدولة مباشرة مثل دخل قناة السويس أو السياحة أو تحولات المصريين العاملين بالخارج.