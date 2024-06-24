الإثنين 24 يونيو 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

بعد استفساره عن فشل الصفقة.. تفاصيل غضب كولر من إدارة الأهلى بسبب بلعيد

كولر
كولر

فوجئ السويسري مارسيل كولر المدير الفني للفريق الأول بالنادي الأهلي خلال متابعته لآخر الأخبار العالمية والمحلية بالإعلان عن انتقال زين الدين بلعيد، مدافع اتحاد العاصمة الجزائري إلى أحد الاندية البلجيكية فى الموسم المقبل وبالتحديد نادي سانت تروند وهو ما تسبب فى ثورته خاصة وأن مسئولي النادي أخبروه بأن اللاعب سيكون لاعبا في صفوف الفريق في الموسم المقبل.

كولر استفسر خلال الجلسات الأخيرة مع لجنة التخطيط برئاسة محسن صالح عن موقف التعاقد مع زين الدين بلعيد بعد رفضه أكثر من لاعب مرشح في الدفاع وتكررت نفس الإجابة بأن اللاعب سوف يكون لاعبا فى صفوف الفريق الموسم المقبل.

وكشف مصدر مسئول أن كولر أبدى غضبه الشديد بعدما علم أيضا بأن المقابل المالي لانتقال زين الدين بلعيد يقل كثيرا عن المقابل المالي الذي عرضه الأهلي ونفس الأمر بالنسبة للراتب الشهري.

وأضاف المصدر أن المدير الفني للأهلي استفسر عن باقي الصفققات التي حددها في تقرير أمام إدارة الكرة خاصة أنه بدأ يشعر بحالة من عدم المساندة وتلبية طلباته الفنية خلال الموسم الجديد.

وكانت أزمة اشتعلت في الآونة الأخيرة بين بعض وكلاء اللاعبين حول صفقة زين الدين بلعيد وهو الأمر الذى ساهم فى توجيه بوصلة اللاعب نحو الانتقال لنادى سانت تروند البلجيكى رغم ضخامة المبلغ المعروض من جانب الأهلي.

بيرسي تاو على أعتاب الدوري السعودي 

كشفت تقارير إعلامية النقاب عن حقيقة انتقال بيرسي تاو لاعب الفريق الأول بالنادي الأهلي إلى دوري روشن السعودي خلال الفترة القادمة.

وأكدت قنوات الكأس القطرية أن لاعب فريق كرة القدم بالنادي الأهلي بيرسي تاو اقترب من الانتقال إلى دوري روشن السعودي والرحيل عن صفوف القلعة الحمراء.

كما أكدت أيضًا قنوات الكأس القطرية أن نادي الخلود الصاعد حديثا لدوري روشن السعودي يرغب في ضم لاعب فريق كرة القدم بالنادي الأهلي بيرسي تاو.

وأشارت قنوات الكأس القطرية إلى أن نادي الخلود السعودي بالفعل أرسل عرضا رسميا إلى لاعب النادي الأهلي بيرسي تاو لضمه خلال الفترة القادمة.

وكان الفريق الأول بالنادي الأهلي قد حصل علي راحة سلبية أمس ضمن استعدادته لخوض مباراة القمة 128 أمام الزمالك والمقرر لها مساء غداً الثلاثاء علي ستاد القاهرة الدولي.

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