تنفيذ أعمال التسوية لبدء الرصف داخل قرية القنان بأسوان

أعطى اللواء أشرف عطية محافظ أسوان، توجيهاته لرئيس مركز ومدينة إدفو إبراهيم سليمان، بسرعة التنسيق مع المجتمع المدني؛ لتنفيذ أعمال التسوية داخل قرية القنان بطول 1.5 كم فى المسافة التي تربط القرية بالطريق الصحراوي الغربي إدفو - السباعية، لحين البدء في أعمال الرصف.

جاء ذلك في ظل التفاعل المباشر من محافظ أسوان، مع الشكاوى والمطالب الجماهيرية سواء الواردة على الصفحة الرسمية للمحافظة على موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك" أو عبر "الواتس آب" الشخصي للمحافظ أو أثناء الجولات الميدانية واللقاءات الجماهيرية.

وأوضح إبراهيم سليمان، أنه بناءً على تكليفات محافظ أسوان لرفع المعاناة اليومية عن المترددين على الطريق من المواطنين أو المركبات من عدم التسوية لنواتج الحفر لمشروع الصرف الصحي بقرية القنان، والمدرج بمبادرة "حياة كريمة" فقد تم التنسيق مع أهالي القرية، وأصحاب سيارات النقل الثقيل لتنفيذ ذلك.

ولفت إلى أنه تم الدفع بـ16 سيارة ساهمت في نقل 60 عربة محملة بالأتربة الزلطية تحت شعار "خلينا نساهم"، لتسوية الطريق، وجارٍ استكمال الأعمال بالشكل المطلوب.