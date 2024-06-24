الإثنين 24 يونيو 2024
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محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

مع بداية الصوم..

صورة وتعليق.. أيقونة يونانية لرسل المسيح السبعين

الكنيسة القبطية الأرثوذكسية
الكنيسة القبطية الأرثوذكسية

تحتفل الكنيسة القبطية الأرثوذكسية، اليوم ببدء صوم الرسل، وعلى خلفية الاحتفالات يتداول الأقباط إحدى الأيقونات اليونانية التي يظهر بها رسل المسيح السبعين جميعًا.

St-Takla.org Image: The 70 Apostles، the Seventy Disciples، Greek icon صورة في موقع الأنبا تكلا: أيقونة يونانية تصور الرسل السبعون - السبعين رسولا، رسول

وعلى خلفية الاحتفالات أيضا، قال البابا الراحل شنودة الثالث، في كتاب كلمة منفعة، إن هناك أمور مهمة، تميز بها صوم آبائنا الرسل، منها: الصوم، والصلاة، والخدمة، وعمل الروح القدس.

وأضاف: تأتي الدعوة الإلهية خلال الصوم، كما تتم سيامة الخدام أثناء الصوم أيضًا، ويبدأ الخدام بالصوم، قبل البدء بالخدمة، وهناك أصوام خاصة بالتوبة، مثل صوم أهل نينوى، ومثل أصوام التذلل التي تكلم عنها سفر يوئيل، وأصوام لإخراج الشياطين، كما قال الرب إن هذا الجنس لا يخرج بشيء إلا بالصلاة والصوم، وأصوام نصومها قبل كل نعمة نتلقاها من الرب، كالأصوام التي تسبق الأسرار المقدسة كالمعمودية والميرون والتناول والكهنوت.

وتابع: أما صوم الرسل فهو من أجل الخدمة والكنيسة، على الأقل لكي نتعلم لزوم الصوم للخدمة، ونفعه لها، ونصوم لكي يتدخل الله في الخدمة ويعينها.  ونصوم لكي نخدم ونحن في حالة روحية.  ونصوم شاعرين بضعفنا، كم اشتهينا مجيء هذا الصوم، خلال الخمسين المقدسة.

 

أمور هامة تميز بها صوم الرسل ا صوم الرسل 2024 اقتراح مقدم بخصوص مدة صوم الرسل الكنائس المصرية صوم الرسل بدء صوم الرسل

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