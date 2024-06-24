تعرف على جهود "الأوقاف" في دعم الدور الريادي لمصر خلال 10 سنوات

حققت وزارة الأوقاف جهودا عدة في مجال العلاقات الخارجية ودعم الدور الريادي لمصر في نشر الفكر المستنير، في الفترة ما بين يونيو 2014 إلى يونيو 2024، وتأتي سلسة الجهود في إطار الفلسفة العامة لبناء مصر الجديدة التي تبناها الرئيس عبد الفتاح السيسي، لبناء الإنسان المصري والدولة المصرية الحديثة.

وتستعرض الدستور خلال هذا التقرير جهود وزارة الأوقاف والتي جاءت كما يلي.



1- حصول الجامعة المصرية للثقافة الإسلامية نور مبارك بكازاخستان بكلياتها الثلاث: أصول الدين، والشريعة، واللغة العربية، على شهادة ضمان جودة التعليم والاعتماد لمدة خمس سنوات كأول جامعة مصرية في مجال الدراسات الإسلامية والعربية تحصل على هذه الشهادة، وذلك في يوليو 2016م.



2- حصول الجامعة المصرية للثقافة الإسلامية (نور مبارك) بكازاخستان على المركز الأول في تخصصات الدراسات الإسلامية وعلوم الدين بين جميع الجامعات الكازاخستانية.



3- استضافة وفد من الأئمة السودانيين في الدورة التدريبية المشتركة الأولى للأئمة المصريين والسودانيين بأكاديمية الأوقاف الدولية، في الفترة من 20/12/2020م حتى 30/12/2020م.



4- استضافة وفد من الأئمة والواعظات السودانيين في الدورة التدريبية المشتركة الثانية للأئمة والواعظات من مصر والسودان بأكاديمية الأوقاف الدولية، في الفترة من 11/9/2021م حتى 24/9/2021م.



5- استضافة وفد من الأئمة الفلسطينيين في الدورة التدريبية المشتركة الأولى للأئمة من مصر وفلسطين بأكاديمية الأوقاف الدولية، في الفترة من 6/2/2022م حتى 16/2/2022م.



6- استضافة دورة اتحاد الإذاعات الإسلامية الأولى بعنوان: "المواطنة والسلام المجتمعي والعالمي"، في الفترة من 14/ 5/ 2022م حتى 24/ 5/ 2022م، لعدد (25) إعلاميًّا يمثلون (19) دولة، هي: (السعودية - السودان - النيجر - مالي - تشاد - تونس - الأردن - العراق - الكاميرون - السنغال - الصومال - جيبوتي - بوركينا فاسو - مصر - الجابون - لبنان - جزر القمر - قطر - جامبيا).



7- استضافة وفد من الأئمة والواعظات من دولة بوركينا فاسو في الدورة التدريبية المشتركة الأولى للأئمة والواعظات المصريين والبوركينيين بأكاديمية الأوقاف الدولية، في الفترة من 28/5/2022م حتى 8/6/2022م.



8- استضافة وفد من كبار علماء الهند في الفترة من 16 يوليو 2022م - حتى 26 يوليو 2022م، لعدد (18) من عمداء كليات جامعة الثقافة السنية، وأساتذة جامعاتها، ورؤساء مؤسساتها الدينية والثقافية بدولة الهند.



9- استضافة دورة اتحاد الإذاعات الإسلامية الثانية بعنوان: "التعايش السلمي والسلام المجتمعي"، في الفترة من 24/ 9/ 2022م حتى 4/ 10/ 2022م، لعدد (26) إعلاميًّا يمثلون (15) دولة، هي: (السودان – تونس – الجزائر – اليمن – سلطنة عمان – الأردن – فلسطين – غامبيا – موريتانيا – اوغندا – السنغال – بنين – النيجر – باكستان – ماليزيا)، إضافة إلى عدد من الإذاعيين بجمهورية مصر العربية.



10- استضافة دورة أئمة ووكلاء الأوقاف بوزارة الشئون الدينية والأوقاف بدولة الجزائر لعدد (19) إمامًا، في الفترة من 8/ 12/ 2022م حتى 26/ 12/ 2022م.



11- استضافة دورة أئمة تنزانيا لعدد (9) أئمة في الفترة من 2/2/2023م حتى 11/2/2023م.



12- استضافة دورة اتحاد الإذاعات الإسلامية الثالثة في الفترة من 9/3/2023م حتى 18/3/2023م، لعدد (14) إعلاميًّا من دول: (السودان - الجزائر - ليبيا - الصومال - السعودية - جزر القمر - اليمن - تشاد - عمان - أوغندا - النيجر)، إضافة إلى عدد من الإعلاميين والإذاعيين بجمهورية مصر العربية.



13- استضافة دورة اتحاد الإذاعات الإسلامية الرابعة في الفترة من 9/9/2023م حتى 16/9/2023م، لعدد (15) إعلاميًّا من دول: (السودان - الكويت - اليمن - فلسطين - المغرب - الجزائر - جزر القمر - تشاد)، إضافة إلى عدد من الإعلاميين والإذاعيين بجمهورية مصر العربية.



14- استضافة دورة اتحاد الإذاعات الإسلامية الخامسة في الفترة من 24/12/2023م حتى 28/12/2023 م لعدد (13) إعلاميًا من (11) دول ( الأردن - الجزائر - قطر - العراق - جزر القمر - السعودية - تونس - السودان - جيبوتي - اليمن - أفغانستان )، إضافة إلى عدد من الإعلاميين والإذاعيين بجمهورية مصر العربية.



15- استضافة دورة اتحاد الإذاعات الإسلامية السادسة في الفترة من 24/2/2024م حتى 29/2/2024م لعدد (14) إعلاميًا، من اتحاد إذاعات وتلفزيونات دول منظمة التعاون الإسلامي والمنسقين الإعلاميين من المديريات الإقليمية.



16- إدراج منظمة الإيسيسكو لوثيقة القاهرة للمواطنة التي صدرت عن المؤتمر الدولي الثلاثين للمجلس الأعلى للشئون الإسلامية الذي انعقد بالقاهرة يومي الأحد والاثنين 16-17 محرم1441هــ الموافق 15 - 16سبتمبر 2019م برعاية السيد الرئيس/ عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية، تحت عنوان: "فقه بناء الدول.. رؤية فقهية عصرية "، في إعلان الإيسيسكو للتضامن الأخلاقي الصادر يوم الثلاثاء 21/ 7/ 2020م، وذلك ضمن توصيات منتدى "دور القيادات الدينية في مواجهة الأزمات" الذي عقد إلكترونيًّا يوم الثلاثاء 21/ 7/ 2020م بمشاركة الرئيس التشادي، والأمين العام لرابطة العالم الإسلامي، والدكتور/ محمد مختار جمعة وزير الأوقاف بجمهورية مصر العربية، والمدير العام لمنظمة الإيسيسكو، ولفيف من العلماء والمفكرين والقيادات الدينية من مختلف دول العالم.

17- تطوير وتجديد المركز المصري الإسلامي بتنزانيا، بتكلفة تزيد على 10 ملايين جنيه، بمعرفة شركة المقاولون العرب.



18- إيفاد وإعارة (1930) إمامًا وقارئا، إيفادًا دائمًا أو لإحياء ليالي شهر رمضان المبارك.



19- رعاية أكثر من (4854) طالبًا وافدًا على نفقة المجلس الأعلى للشئون الإسلامية من مختلف دول العالم.



20- إهداء أكثر من (913701) كتاب من إصدارات وزارة الأوقاف والمجلس الأعلى للشئون الإسلامية لمختلف دول العالم.



21- إطلاق بوابة الأوقاف الإلكترونية والتوسع في النشر الإلكتروني بثلاث وعشرين لغة، وترجمة خطبة الجمعة إلى عشرين لغة، ونشرها مكتوبة ومرئية.



22- عقدت وزارة الأوقاف اثنا عشر مؤتمرًا دوليًّا في الفترة من 2014م وحتى 2023م على النحو التالي:

1. المؤتمر الدولي الثالث والعشرون: "خطورة الفكر التكفيري والفتوى بدون علم على المصالح الوطنية والعلاقات الدولية" (2014م).

2. المؤتمر الدولي الرابع والعشرون: "عظمة الإسلام وأخطاء بعض المنتسبين إليه" (2015م).

3. المؤتمر الدولي الخامس والعشرون: "رؤية الأئمة والدعاة لتجديد الخطاب الديني وتفكيك الفكر المتطرف" (2015م).

4. المؤتمر الدولي السادس والعشرون: "دور المؤسسات الدينية في العالمين العربي والإسلامي في مواجهة التحديات.. الواقع والمأمول (نقد ذاتي ورؤية موضوعية)" (2016م).

5. المؤتمر الدولي السابع والعشرون: "دور القادة وصانعي القرار في نشر ثقافة السلام ومواجهة الإرهاب والتحديات" (2017م).

6. المؤتمر الدولي الثامن والعشرون: "صناعة الإرهاب وحتمية المواجهة" (2018م).

7. المؤتمر الدولي التاسع والعشرون: "بناء الشخصية الوطنية وأثره في تقدم الدول والحفاظ على هويتها" (2019م).

8. المؤتمر الدولي الثلاثون: "فقه بناء الدول.. رؤية فقهية عصرية" (2019م).

9. المؤتمر الدولي الحادي والثلاثون: "حوار الأديان والثقافات" (2021م).

10. المؤتمر الدولي الثاني والثلاثون: "عقد المواطنة وأثره في تحقيق السلام المجتمعي والعالمي" (2022م).

11. المؤتمر الدولي الثالث والثلاثون: "الاجتهاد ضرورة العصر: صوره - ضوابطه - رجاله - الحاجة إليه" (2022م).

12. المؤتمر الدولي الرابع والثلاثون: "الفضاء الإلكتروني والوسائل العصرية للخطاب الديني بين الاستخدام الرشيد والخروج عن الجادة" (2023م).

وعقدت وزارة الأوقاف عشر مسابقات عالمية للقرآن الكريم في الفترة من 2014م حتى 2023م على النحو التالي:

1. المسابقة العالمية الحادية والعشرون للقرآن الكريم (2014م).

2. المسابقة العالمية الثانية والعشرون للقرآن الكريم (2015م).

3. المسابقة العالمية الثالثة والعشرون للقرآن الكريم (2016م).

4. المسابقة العالمية الرابعة والعشرون للقرآن الكريم (2017م).

5. المسابقة العالمية الخامسة والعشرون للقرآن الكريم (2018م).

6. المسابقة العالمية السادسة والعشرون للقرآن الكريم (2019م).

7. المسابقة العالمية السابعة والعشرون للقرآن الكريم (2020م).

8. المسابقة العالمية الثامنة والعشرون للقرآن الكريم (2021م).

9. المسابقة العالمية التاسعة والعشرون للقرآن الكريم (2023م).

10. المسابقة العالمية الثلاثون للقرآن الكريم (2023م).

