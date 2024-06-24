الإثنين 24 يونيو 2024
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

كاتب صحفى: مصر حذرت من اتساع دائرة الصراع فى المنطقة

الكاتب الصحفي أحمد
الكاتب الصحفي أحمد رفعت

قال الكاتب الصحفي أحمد رفعت إن مصر حذرت كثيرًا من اتساع دائرة الصراع في المنطقة منذ بداية الأزمة.

وأوضح الكاتب الصحفي، خلال حوار له عبر فضائية "إكسترا نيوز": إننا الآن نشهد صراعًا إقليميًا في المنطقة، وجرى استهداف 102 سفن أمريكية بريطانية إسرائيلية من الحوثيين حتى 1 مايو الماضي، و5 آلاف صاروخ من جنوب لبنان على شمال الأرض المحتلة، إضافة إلى 1000 غارة واختراق إسرائيلي على لبنان، كل ذلك يعني اتساع الحرب في المنطقة.

اتساع الحرب في المنطقة

وأضاف رفعت أن المرحلة التالية تشمل انتقالًا نوعيًا إلى مرحلة أخرى من الصراع، التي من الممكن أن يحدث خلالها عدوان على لبنان.

اتساع الحرب في المنطقة لبنان عدوان المنطقة الصراع

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