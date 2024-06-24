مستشار سابق بالبرلمان الأوروبى: تصريحات "بوريل" إدانة غير مباشرة لما يحدث فى غزة

قال الكاتب والمحلل السياسي والمستشار السابق في البرلمان الأوروبي، عبدالغني العيادي، إن تصريحات "جوزيب بوريل، مسئول السياسة الخارجية في الاتحاد الأوروبي، بشأن قطاع غزة تعد إقراراً بإدانة إسرائيل. وذكر أن إدخال المساعدات إلى قطاع غزة أمر مستحيل.

وأوضح العيادي، خلال مداخلته الهاتفية عبر تطبيق فضائية "القاهرة الإخبارية"، اليوم، أن "بوريل" يضغط ويعمل على توفير الإمكانات المادية والواقعية لإيصال المساعدات إلى قطاع غزة.

وأكد أن تصريحات بوريل تعتبر إدانة غير مباشرة ومستمرة لما يحدث في قطاع غزة، وتعبيرا عن أن الاتحاد الأوروبي لن يخرج من هذا الصراع ولن يكون محايدا سلبيا، بل سيكون محايدا في إطار المساعدات الغذائية، وسيبقى حاضراً.

وختم المستشار السابق في البرلمان الأوروبي بأن "بوريل" يحاول تفعيل القانون الخاص بعام 2007 الذي يلزم الدول في الاتحاد الأوروبي بتقديم المساعدات. وأشار إلى أن ما يعبر عنه "بوريل" ليس موقفاً فردياً، بل هو ملزم للاتحاد الأوروبي، وأنه يتحدث في إطار قانوني وذلك في سياق المفاوضات والحوار.