الإثنين 24 يونيو 2024
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الخشت يشيد بأداء مستشفيات جامعة القاهرة واستقبالها أكثر من 10500 مريض خلال عيد الأضحى

الدكتور محمد الخشت
الدكتور محمد الخشت

أشاد الدكتور محمد الخشت رئيس جامعة القاهرة، بما حققته مستشفيات جامعة القاهرة وأقسامها خلال إجازة عيد الأضحى، في قبول مختلف الحالات المرضية على مدار 24 ساعة، سواء حالات الطوارئ أو العلاج السريري أو إجراء العمليات، وذلك في إطار حرص الجامعة على ضمان تقديم أفضل الخدمات الطبية للمواطنين على أعلى مستوى من الكفاءة.

300 جلسة علاج إشعاعي لمرضى الأورام وعلاج 431 مريضًا من الأطفال والكبار بوحدات علاج اليوم الواحد وتقديم 781 جرعة علاج كيميائي

وقد تلقى الدكتور محمد الخشت، تقريرا مقدما من د. حسام صلاح عن الحالات والعمليات التي تم إجراؤها بأقسام الطوارئ والعيادات الخارجية والرعايات المركزة وغرف العمليات بمستشفيات قصر العيني، حيث تم استقبال 9487 حالة مرضية، وإجراء 1134 عملية جراحية وذلك بمستشفيات طوارئ المنيل الجامعي وأقسامها، وطوارئ النساء والتوليد، والأطفال المنيرة، بالإضافة إلى 9373 أشعة وتحليل.

كما استعرض الدكتور محمد الخشت، تقريرًا مقدما من د. محمد عبد المعطي سمرة عميد المعهد القومي للأورام حول تقديم مستشفيات المعهد القومي للأورام، خدماتها الطبية لمرضى الأورام خلال إجازة عيد الأضحى، حيث عملت مستشفيات المعهد بكامل طاقتها بوحدات الطوارئ والرعاية المركزة ووحدات علاج اليوم الواحد والأقسام الداخلية للأطفال والباطنة وأقسام الأشعة والتحاليل الطبية والعلاج الإشعاعي.

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وأوضح التقرير، أنه تردد على وحدة استقبال الطوارئ بمعهد الأورام 515 مريضًا، وتم حجز 70 مريضا بالأقسام الداخلية، وحجز 4 مرضى بالرعاية المركزة من خلال قسم الطوارئ، كما تم عمل 13395 تحليلًا طبيًا شملت تحاليل الدم وبذل النخاع وغيرها، وتم عمل أشعات تشخيصية لنحو 225 مريضًا (شملت أشعة سونار وأشعة مقطعية ورنين مغناطيسي).

كما جاء في التقرير أنه تم إعطاء  300 جلسة علاج إشعاعي لمرضى الأورام من الكبار والأطفال بالمستشفى الرئيس ومستشفى الثدي بالتجمع، كما تردد  431 مريضا من الأطفال والكبار على وحدات علاج اليوم الواحد بالمعهد حيث تلقوا 781 جرعة من العلاج الكيمائي والموجه والعلاج التدعيمي، بالإضافة إلى 141 جرعة بقسم الإقامة الداخلي.

التحاليل الطبية المعهد القومي للاورام الخشت النساء والتوليد المستشفيات الجامعية

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