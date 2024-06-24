شهد مسرح السامر بالعجوزة، مساء أمس الأحد، العرض المسرحي "يا عزيز عيني" ضمن فعاليات المهرجان الختامي لفرق الأقاليم المسرحية، في دورته 46، الذي تنظمه الهيئة العامة لقصور الثقافة، برئاسة عمرو البسيوني، حتى 29 يونيو الحالي.



وحاءت أحداث العرض في إطار فانتازيا أسطورية تحكي عن إيزيس وأوزيريس بمنظور مغاير يربط بين عالم الأساطير المصرية القديمة والواقع الحالي، حيث يستمد النص عناصره من الثقافة المصرية العريقة بشقيها القديم والمعاصر.

فرقة المركز الثقافي بطنطا تقدم "يا عزيز عيني" بمهرجان فرق الأقاليم

أوضح الكاتب طارق عمار، أن النص قائم على أحداث واقعية، وتؤكد فكرته على أن التاريخ يعيد نفسه، من خلال الصراع والغيرة بين الشقيقين عدوي وحسن، والذي ينتهي بقتل الأخير وهروب زوجته بابنهما خوفا من بطش عدوى، مشيرا إلى أنه تم الاستعانة بالأسطورة القديمة لتدور الأحداث بين العالمين بالتوازي، للتأكيد على انتصار الخير على الشر في النهاية.

أبطال العرض المسرحي “يا عزيز عيني”

"يا عزيز عيني" لفرقة المركز الثقافي بطنطا، تأليف وأشعار طارق عمار، إخراج أحمد عصام، ديكور وأزياء أحمد عبد العزيز، موسيقى تصويرية أحمد عفيفي، ألحان محمد صلاح، غناء زياد ناصر، ومارينا منير، تصميم إضاءة أحمد عصام، تنفيذ إضاءة محمد الطنطاوي، ماكياج مينا منصور، ديكور أحمد البحاري، مساعد مخرج ضي حجازي، مخرج منفذ محمود فايد، دراما استعراضية إبراهيم كابو.

والعرض المسرحي “يا عزيز عيني”، أداء تمثيلي: محمد طلعت، أحمد الرمادي، مصطفي المنتصر، مارينا أمير، عمر صالح، زياد ناصر، تسنيم عمر، داليا هشام، أمنية هلال، محمد فايد، مينا منصور، محمد أسامة، ملك البنهاوي، محمود عثمان، مصطفى عبد الغني، محمد البابلي، عبد الله أسامة، عبد الرحمن كارم، عبد الرحمن خالد، بدر سعيد، وإبراهيم البربري.

أعضاء لجنة تحكيم المهرجان

قُدم العرض بحضور لجنة التحكيم المكونة من المؤلف الموسيقي الدكتور وليد الشهاوي، الدكتور ياسر علام، الدكتور جمال ياقوت، الدكتور أيمن الشيوي، مصمم الديكور فادي فوكيه، ومقرر لجنة التحكيم المخرج السعيد منسي.

المهرجان الختامي لفرق الأقاليم المسرحية في دورته الحالية تقيمه الإدارة العامة للمسرح برئاسة سمر الوزير، التابعة للإدارة الإدارة المركزية للشئون الفنية، برئاسة الفنان تامر عبد المنعم، ويشارك به 26 عرضا مسرحيا تقدم مجانا للجمهور، بمسرحي السامر وقصر ثقافة روض الفرج، ويصدر عنه نشرة يومية، برئاسة تحرير الشاعر والناقد يسري حسان.

العروض المسرحية اليوم الإثنين

ويستقبل قصر ثقافة روض الفرج اليوم الاثنين في السابعة مساءً العرض المسرحي "السد" لفرقة البحيرة القومية، عن رائعة "جوابات حراجي القط" لعبد الرحمن الأبنودي، كتابة إسراء محبوب، وإخراج محمد عفيفي.

وتقدم فرقة الإسماعيلية القومية العرض المسرحي "اتجاه واحد" في التاسعة مساءً على مسرح السامر، تأليف أحمد الملواني، وإخراج معتز مدحت.