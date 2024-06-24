الإثنين 24 يونيو 2024
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محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

"القاهرة الإخبارية": مقترح قانون جديد لتمديد الخطة الاحتياطية بالجيش الإسرائيلي

الجيش الإسرائيلي
الجيش الإسرائيلي

عرضت قناة "القاهرة الإخبارية" تقريرا بعنوان "أيام ثقيلة على الجيش الإسرائيلي.. مقترح قانون جديد لتمديد الخطة الاحتياطية في صفوفه".

وقال التقرير: "أيام ثقيلة تمر دهورًا على جيش الاحتلال الإسرائيلي الذي بات يفقد المزيد من قواته ما بين قتيل وجريح وإصابات بإعاقات جسدية ونفسية".

وأضاف: "وبينما يبحث جنود الاحتلال عن مفر له من الخدمة بجيش فقد بوصلته وساءت سمعته عالميًا وإنسانيًا عن أي وقتٍ مضى، يتشبث قادة تل أبيب بكل ما من شأنه حشد المزيد من الجنود للاستمرار بلعبتهم الدامية بالأراضي الفلسطينية المحتلة، مقترح جديد دفع به متصدري حرب الإبادة على قطاع غزة عبر طرحهم قانونًا لتمديد الخدمة الاحتياطية في الجيش الإسرائيلي يتضمن أن يخدم جنود الاحتياط حتى سن 41 عامًا وضباط الاحتياط حتى سن 45 عامًا بزيادة عام عن القانون الحالي".

وتابع: "هي إجراءات تحاول تل أبيب اتخاذها لسد الفجوات الناجمة عن الخسائر البشرية التي يعاني منها جيش الاحتلال خصوصا بعد موافقة البرلمان على مد إعفاء المنتمين إلى طائفة الحريديم أو اليهود المتدينين إلى الخدمة العسكرية".

الجيش الإسرائيلي الأراضي الفلسطينية فلسطين إسرائيل

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