بالأسماء.. 5 مصابين في حادث تصادم ببني سويف

أُصيب 5 أشخاص، اليوم الإثنين، في حادث تصادم تروسيكل مع سيارة نقل بالطريق الصحراوي الشرقي بدائرة محافظة بني سويف، ونقلتهم سيارات الإسعاف إلى مستشفى بني سويف التخصصي، لتلقي العلاج اللازم وإجراء الفحوصات الطبية اللازمة.

وتلقت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن بني سويف، إخطارًا من غرفة عمليات شرطة النجدة، يفيد بورود بلاغًا بوقوع حادث تصادم تروسيكل مع سيارة نقل، مما نتج عنه إصابة 5 أشخاص بإصابات متفرقة، وتم التوجيه بسرعة انتقال سيارات الإسعاف إلى محل الواقعة ونقل المصابين إلى أقرب مستشفى لتلقي العلاج اللازم.

ودفع مرفق الإسعاف المصرية فرع بني سويف بسيارات الإسعاف إلى محل الواقعة، وتبيَّن أن المصابين هم: محمد أحمد عبدالعزيز (35 سنة)، مُصابًا بكدمات وسحجات، ورمضان سيد كامل (27 سنة) مُصابًا بسحجات وكدمات، وعصام أحمد (24 سنة)، مُصابًا باشتباه مابعد الارتجاج وغيبوبة تامة، وبدر سيد بدر (15 سنة) مُصابًا بكدمة شديدة بالقدم، وجمعيهم مقيمون بمركز الصف محافظة الجيزة.

وجرى نقل المصابين لمستشفى بني سويف التخصصي؛ لتلقي الإسعافات الأولية والفحوصات الطبية بقسم الاستقبال والطوارئ بالمستشفى، وتم اتخاذ الإجراءات الإدارية والقانونية اللازمة، وتحرر محضر بالواقعة.