الإثنين 24 يونيو 2024
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محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

محافظ الشرقية يعتمد الحد الأدنى للقبول بالثانوي العام والفني

الدكتور ممدوح غراب
الدكتور ممدوح غراب

اعتمد الدكتور ممدوح غراب محافظ الشرقية، تنسيق القبول بالمرحلة الثانوية العامة للناجحين في الشهادة الإعدادية لهذا العام 2023- 2024، وتقرر أن يكون الحد الأدنى للقبول بالثانوي العام 240 درجة، والثانوي العام خدمات 200 درجة، والثانوي الخاص 140 درجة، مشيرًا إلى أن أعداد الفصول المتاحة للقبول بالصف الأول الثانوي للعام الدراسي المقبل 1207 فصولٍ دراسية تستوعب 53028 طالبًا وطالبة.

كما اعتمد المحافظ تنسيق القبول بالمرحلة الثانوية للتعليم الفني للعام الدراسي 2024 /2025، وتقرر أن يكون الحد الأدنى لكل نوعية من نوعيات التعليم الفني (صناعي – زراعي – تجاري) ومدارس التعليم والتدريب المزدوج طبقًا للكشوف المرفقة.

يذكر أن أعداد الذين تقدموا لأداء امتحان الشهادة الإعدادية للعام الدراسي 2023 – 2024 بلغ 141532 طالبًا وطالبة حضر منهم 140620 طالبًا وطالبة، نجح منهم 122584 طالبًا وطالبة، وبلغت نسبة النجاح لهذا العام 87.1%.

تنسيق القبول بالمرحلة الثانوية الحد الأدني للقبول بالثانوي العام تنسيق القبول بالمرحلة الثانوية للتعليم الفني امتحان الشهادة الاعدادية التعليم الفنى

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