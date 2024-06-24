الإثنين 24 يونيو 2024
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

محافظ الغربية يتابع استعدادات رصف الشوارع بالسنطة وزفتى

اجتماع محافظ الغربية
اجتماع محافظ الغربية

واصل الدكتور طارق رحمي محافظ الغربية عقد الاجتماعات لمتابعة استعدادات المحافظة لرصف الشوارع خلال الخطة الاستثمارية للعام المالي الجديد ومقترحات الشوارع المزمع رصفها  بـ١٢ مركزًا ومدينة.

وعقد محافظ الغربية اجتماعًا صباح اليوم، مع رؤساء السنطة وزفتى وسمنود؛ لمتابعة استعدادات المحافظة لرصف الشوارع خلال الخطة الاستثمارية للعام المالي الجديد ومناقشة الشوارع الرئيسية والطرق المحورية المقترح رصفها، وذلك ضمن خطة المحافظة لرفع كفاءة الطرق وتوسعتها والارتقاء بمستوى البنية التحتية لقطاع الطرق، تنفيذًا لخطة الدولة للتنمية المستدامة ورؤية مصر 2030، وتيسيرًا لحركة المركبات والمواطنين خلال تنقلاتهم.

وخلال الاجتماع وجَّه المحافظ رؤساء مراكز السنطة وزفتى وسمنود  بالبدء في إجراءات إعداد المقايسات الهندسية للشوارع المستهدفة لمراجعتها من الإدارة الهندسية بالمحافظة تمهيدًا للبدء في أعمال الرصف.

واستعرض المحافظ خلال الاجتماع المقترحات المقدمة لرصف الشوارع الرئيسية والطرق المحورية المزمع تنفيذها مؤكدا على ان اختيار الشوارع التي سيتم رصفها، تكون طبقًا لأولويات محددة على رأسها (الكثافة السكانية، واحتياجات السكان، والربط بين طرق أساسية ومحورية).

وأكد محافظ الغربية، أن المحافظة مستمرة في دراسة وتفقد الطرق الرئيسية بالمدن وربطها ببعضها البعض، إلى جانب إنشاء طرق جديدة، من أجل توفير محاور مرورية جديدة تسهم في تحقيق السيولة المرورية داخل المدن.

محافظ الغربية الخطة الاستثمارية والطرق المحورية البنية التحتية ل

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محافظ الغربية يتفقد الطرق والشوارع المقترح رصفها بالخطة الاستثمارية

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