صدور 7 طبعات جديدة عن "المصرية اللبنانية".. تعرف عليها

أصدرت الدار المصرية اللبنانية، طبعات جديدة من 7 أعمال أدبية وهم: "بيت القبطية" لأشرف العشماوي، "رجل اسمه الرغبة.. اعترافات دون جوان" لـ عائشة البصري، "مدينة الحوائط اللانهائية" لـ طارق إمام، "قارئ الجثث سيدني سميث" من ترجمة مصطفى عبيد، "مذاهب أهل مصر وعقائدهم إلى أن انتشر مذهب الأشعرية" لـ أيمن فؤاد سيد، "دولة سلاطين المماليك في مصر" لـ تقي الدين أحمد بن علي المقريزي وتقديم أيمن فؤاد سيد، "جلال الدين الرومي بين الصوفية وعلماء الكلام" لـ عناية الله إبلاغ الأفغاني.

بيت القبطية

تدور أحداث رواية "بيت القبطية" حول محقق قضائي يحاول تتبع خيوط بعض الجرائم الجنائية في قرية صغيرة بشمال الصعيد، فُيفاجأ بما هو أخطر: حوادث قتل بغير باعث منطقي، وحالات انتحار مُريبة، واحتراق زراعات وبيوت بدون سبب واضح، لتكبر حالة الشك المصاحبة للجميع بمن فيهم المحقق، الذي يتقاطع مصيره مع سيدة قبطية غامضة.

في هذه الرواية يغوص الكاتب أشرف العشماوي في نفوس مُعقدة التركيب، ناسجا أحداثه في عوالم جديدة مُدهشة، ومُفارقات مُضحكة مُبكية، عبر إيقاع سردي جذاب، يُثري الفكر ويُثير الخيال، تاركًا مساحة رحبة من التأويل للقارئ.

رجل اسمه الرغبة.. اعترافات دون جوان

أحداث رواية "رجل اسمه الرغبة.. اعترافات دون جوان" بين باريس ومدينة بونديشيري بالهند والدار البيضاء في المغرب، وتعتمد التحليل النفسي لشخصية الدون جوان، وتتألف من 3 فصول؛ الأول تحت عنوان "دون خوان كما يدعي"، ويأتي الفصل الثاني تحت عنوان "بونديشيري حبيبتي" أما الفصل الثالث فجاء بعنوان "دون خوان كما لم أعرفه".

مدينة الحوائط اللانهائية

بحسب دار النشر؛ فإن "مدينة الحوائط اللانهائية" مجموعة قصصية استثنائية بالفعل، يمكن قراءتها كمجموعة قصصية حقيقية، ويمكن قراءتها كرواية حقيقية، ويمكن قراءتها كديوان شعر حقيقي من قصيدة النثر، وهي إجمالا ألف ليلة وليلة جديدة عصرية بلا أي تزيد.

عالم السرد تخيلي كامل، زمانيًا ومكانيًا، فنحن في عصر غير محدد وإن كان من الممكن القول بأن زمان الأحداث هو كل زمان. أما المكان فهو مدينة الحوائط، تلك المدينة شيَّدها طارق إمام بحيث تبدو مدينة غرائبية إلى حد كبير، لكننا لو أزلنا غطاء الاعتياد والذاكرة التي كلسها التكرار عن عيوننا فسنجد أنها مدينة تشبه كثيرا المدن التي نعيش فيها.

كل قصة من قصص المجموعة بدءًا من عنوانها هي نغمة موسيقية موحدة ضمن سيمفونية كبيرة مكونة من عدة فصول، بحيث يؤدي تتابع أو تداخل النغمات إلى تكوين وتشكيل السيمفونية ذاتها، أي مدينة الحوائط بنسائها ورجالها وأطفالها وغربائها وذكريات البشر والأماكن والشجر والجمادات وحتى المقابر فيها.

قارئ الجثث سيدني سميث

يستعرض كتاب "قارئ الجثث" مذكرات طبيب تشريح إنجليزي عاش في مصر الملكية، ويقدم سيرة الطبيب الشرعي الإنجليزي سيدني سميث (1884ـ 1969) جانبًا من جرائم غامضة حقق فيها طلبًا للحقيقة، وسعيًا للعدالة، جرى معظمها في مصر خلال النصف الأول من القرن العشرين، وكانت اكتشافاته سببًا للوصول للجناة مثلما حدث في قضية ريا وسكينة، وغيرها من القضايا المرعبة التي تمكن من فك غموضها.

مذاهب أهل مصر وعقائدهم إلى أن انتشر مذهب الأشعرية

يتناول المقريزي في هذا الكتاب موضوعين مهمين؛ "الأول ذكر مذاهب اهل مصر ونحلهم منذ فتح عمرو بن العاص رضى الله عنه، ارض مصر إلى أن صاروا على اعتقاد مذاهب الأئمة الأربعة رحمهم الله تعالى، وما كان من الأحداث فى ذلك"، والثانى "ذكر الحال فى عقائد اهل الأسلام منذ ابتداء الملة الإسلامية إلى أن انتشر مذهب الأشعرية" مع مدخل تناول فيه "ذكر فرق الخليقة واختلاف عقائدها وتبانيها".

دولة سلاطين المماليك في مصر

ينقسم هذا الكتاب إلى قسمين رئيسين، تناول القسم الأول أصول النظام المملوكي في مصر والتاريخ السياسي لدولة سلاطين المماليك (البحرية والشراكسة) باستعراض الخطوط العريضة والظواهر الرئيسة لسياسات الدولة مع تحليل أطوار هذا التاريخ، وتناول القسم الثاني بعض الظواهر الحضارية للدولة تتعلق بالانتاج العلمي والفكري.

جلال الدين الرومي بين الصوفية وعلماء الكلام

الكتاب دراسة لأحد أشهر علماء الصوفية وهو جلال الدين الرومي، والكتاب لا يكتفي بالحديث عن جلال الدين الرومي فقط، بل يتناول في بدايته تاريخ الصوفية وتطورها حتى عصر جلال الدين الرومي، ثم يبدأ في تناول سيرة جلال الدين وحياته ونشأته، ثم مؤلفاته وآثاره، ثم يفرد فصلًا حول علاقته بالصوفية وآرائه الصوفية، وخصص آخر فصول الكتاب حول تأثر جلال الدين الرومي بعلم الكلام وأهم آرائه الفلسفية التي دعت البعض إلى تصنيفه ضمن علماء الكلام، وليس من علماء التصوف الإسلامي.