"النقل اللبنانية" يرفع دعوى قضائية ضد صحيفة "التلجراف" لمزاعمها بحق مطار بيروت

قال وزير الأشغال العامة والنقل اللبنانية، علي حمية، إن جهاز أمن مطار بيروت الدولي سينظّم جولةً للإعلاميين في كل المطار لدحض مزاعم صحيفة "التلجراف" بوجود أسلحة داخله.

إسرائيل يخرق الأجواء اللبنانية 1000 مرة سنويا وخصوصا فوق مطار بيروت

وأكد، وفقًا لمؤتمر صحفي في مطار بيروت عقب جولة السفراء والإعلاميين، نقلته فضائية القاهرة الإخبارية، اليوم الاثنين، أننا سنقوم برفع دعوى ضد "التلجراف" لمزاعمها بحق مطار بيروت الدولي، مشيرًا إلى أننا سننظم زيارة لكل السفراء الراغبين في زيارة مطار بيروت الدولي.

وأوضح، أن مرافق الدولة من مطارات وموانئ مفتوحة أمام الدبلوماسيين لأي زيارة، منوهًا إلى أن العدو الإسرائيلي يخرق الأجواء اللبنانية 1000 مرة سنويا وخصوصا فوق مطار بيروت.

سننظم زيارة لكل السفراء الراغبين في زيارة مطار بيروت الدولي

وأوضح: "انتقلنا من الخروق الإسرائيلية إلى حرب نفسية عبر مقالات مكتوبة"، مضيفًا: "بحثت مع رئيس الوزراء ووزارة العدل ومحامين لرفع دعوى قضائية ضد صحيفة التلغراف، وكان على صحيفة التلجراف أخذ أخبارها من مصادر رسمية".

وكان عدد من السفراء والدبلوماسيين قد أجروا جولة في مطار بيروت، اليوم الإثنين، ردًا على تقرير صحيفة "تليجراف" البريطانية وادعاءات بشأن وجود أسلحة في مطار رفيق الحريري، والذي تضمن اقتباسًا منسوبًا إلى مصدر لم يتم ذكر اسمه في الاتحاد الدولي للنقل الجوي "إياتا".