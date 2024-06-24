وزير الرياضة يشهد اختبارات المتقدمين للبرنامج الرئاسى لتأهيل الشباب للقيادة

شهد الدكتور أشرف صبحي، وزير الشباب والرياضة، اختبارات الشباب المتقدمين للدفعة الخامسة من البرنامج الرئاسي لتأهيل الشباب للقيادة بالأكاديمية الوطنية للتدريب.

وأعرب وزير الشباب والرياضة عن حرصه لحضور اختبارات المتقدمين للبرنامج الرئاسي لتأهيل الشباب للقيادة لدفعته الخامسة، موضحًا أن هذا البرنامج يُعدّ علامة فارقة في مسيرة بناء كوادر قيادية شابة مؤهلة، قادرة على حمل راية مصر في مختلف المجالات.

وأكد أن الدولة المصرية برئاسة الرئيس عبد الفتاح السيسي تولي اهتمامًا كبيرًا بالشباب المصري، حيث يحرص على دعم الشباب بشكل متواصل، وهو الأمر الذي نبع من الإيمان بقدرة الشباب على صنع التغيير.

وأشار إلى أن الدفعات السابقة من البرنامج شهدت نجاحًا باهرًا، حيث أثبت الشباب قدرتهم على التميز والابتكار، وتحقيق إنجازات عظيمة على مختلف الأصعدة، والذي ظهر في توليهم العديد من المناصب الهامة في العديد من المجالات.

وأوضح أنه خلال الدفعات الأربع السابقة تمكن ما يقارب من 1825 شابا وفتاة من التخرج في البرنامج، مضيفًا أنه يتم انعقاد اختبارات للمتقدمين للدفعة الخامسة من البرنامج، حيث أكد وزير الرياضة أنه وجد أن الشباب مليء بالحماس والطموح، للمشاركة في هذا البرنامج المتميز، والمساهمة بشكل فاعل في بناء مستقبل مصر مزدهر.

واختتم وزير الشباب والرياضة حديثه، مؤكدًا يقينه أن شباب مصر سيُثبتون كفاءتهم، ويُحققون النجاح في هذه الاختبارات، ويُصبحون قادة المستقبل.