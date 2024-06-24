الإثنين 24 يونيو 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

وزير الرياضة يشهد اختبارات المتقدمين للبرنامج الرئاسى لتأهيل الشباب للقيادة

وزير الشباب والرياضة
وزير الشباب والرياضة

شهد الدكتور أشرف صبحي، وزير الشباب والرياضة، اختبارات الشباب المتقدمين للدفعة الخامسة من البرنامج الرئاسي لتأهيل الشباب للقيادة بالأكاديمية الوطنية للتدريب.

وأعرب وزير الشباب والرياضة عن حرصه لحضور اختبارات المتقدمين للبرنامج الرئاسي لتأهيل الشباب للقيادة لدفعته الخامسة، موضحًا أن هذا البرنامج يُعدّ علامة فارقة في مسيرة بناء كوادر قيادية شابة مؤهلة، قادرة على حمل راية مصر في مختلف المجالات.

وأكد أن الدولة المصرية برئاسة الرئيس عبد الفتاح السيسي تولي اهتمامًا كبيرًا بالشباب المصري، حيث يحرص على دعم الشباب بشكل متواصل، وهو الأمر الذي نبع من الإيمان بقدرة الشباب على صنع التغيير.

وأشار إلى أن الدفعات السابقة من البرنامج شهدت نجاحًا باهرًا، حيث أثبت الشباب قدرتهم على التميز والابتكار، وتحقيق إنجازات عظيمة على مختلف الأصعدة، والذي ظهر في توليهم العديد من المناصب الهامة في العديد من المجالات.

وأوضح أنه خلال الدفعات الأربع السابقة تمكن ما يقارب من 1825 شابا وفتاة من التخرج في البرنامج، مضيفًا أنه يتم انعقاد اختبارات للمتقدمين للدفعة الخامسة من البرنامج، حيث أكد وزير الرياضة أنه وجد أن الشباب مليء بالحماس والطموح، للمشاركة في هذا البرنامج المتميز، والمساهمة بشكل فاعل في بناء مستقبل مصر مزدهر.

واختتم وزير الشباب والرياضة حديثه، مؤكدًا يقينه أن شباب مصر سيُثبتون كفاءتهم، ويُحققون النجاح في هذه الاختبارات، ويُصبحون قادة المستقبل.

أشرف صبحي وزارة الشباب والرياضة أهداف البرنامج الرئاسي مختلف المجالات إعداد كوادر تكنولوجية

الأكثر قراءة

محامِ ينتقم من أسرته بطريقة بشعة.. كشف تفاصيل جديدة مثيرة حول "المذبحة الأسرية" بالغربية

إجابة امتحان العربى ثالثة ثانوى 2023/ 2024 اليوم

كم تبلغ حصة الفرد من الخبز المدعم فى الشهر بعد القرار الأخير للحكومة؟

رسميا.. تنسيق الثانوية العامة 2024 محافظة المنوفية

خبراء اقتصاد يكشفون لـ"الدستور" أسباب الارتفاع البسيط فى سعر صرف الدولار

طرح جديد لشقق "سكن لكل المصريين" 2024 بأسعار مخفضة وشروط ميسّرة.. إليك التفاصيل

ﻣﻘﺎﻻﺕ

نرمين يسر

دعوة للتأمل وطرح.. Silence الأسئلة المحرمة

محمود خليل

لقمان الحكيم

رشا عبدالمنعم

جميلة والحب غير المشروط

ماجد حبته

خطة تدريب التنمية المحلية

لواء. محسن الفحام

ما قبلها.. وما بعدها

لواء.حمدى البطران

أول مؤتمر مصرى للموسيقى

حسين دعسة

حرب لبنان مع غزة.. مفتوحة على كل الخيارات

د. منى حلمى

الموسيقى وذكر الله!

صور

امتحان اللغة العربية يمر بسهولة وسط ابتهاج الطلاب واحتفاء الأهالى

قلوب الأمهات تُشارك أبناءها رهبة امتحان اللغة العربية

مباراة فوز الأهلي على الداخلية في اللحظات الأخيرة

محطة تل أبيب

المزيد

عمليات مركزة.. خطة جيش الاحتلال لإنهاء الحرب البرية فى غزة وإعلان الانتصار

هآرتس: استمرار المفاوضات للوصول لاتفاق لوقف إطلاق النار فى غزة

بعد اغتيال قيادى حماس "رائد سعد".. من التالى فى قائمة الاغتيالات الإسرائيلية؟