الإثنين 24 يونيو 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

ضبط المتهمين بسرقة خزينة مطعم بالبحر الأحمر ومدرسة بالمنصورة

صورة ارشيفيه
صورة ارشيفيه

نجح قطاع الأمن العام بمشاركة مديريات أمن (البحر الأحمر – الدقهلية - الجيزة) من ضبط عاطل حال استقلاله دراجة نارية بدائرة قسم شرطة سفاجا، وبحوزته حقيبة بداخلها خزينة حديدية (مغلقة)، وبمواجهته قرر باتفاقه مع (طباخ بإحدى المطاعم بسفاجا) على سرقة الخزينة الخاصة بالمطعـم عمله، حيث قام بتسهيل دخوله للمطعم وسرقة الخزينة، وتم ضبط المتهم الأخير، وبإستدعاء (مالك المطعم) وبسؤاله قرر بسرقة خزينة المحل خاصته وبداخلها (100 ألف جنيه وبعض الأوراق الخاصة بالمطعم).

كما تم ضبط عاطلان وتباع "لهم معلومات جنائية" لقيامهم بسرقة (بعض المستلزمات) من داخل مدرسة بدائرة قسم شرطة ثان المنصورة، وبمواجهتهم اعترفوا بإرتكابهم الواقعة بقصد بيع المسروقات، وأرشدوا عن (المسروقات)

كما تم ضبط (عاطل "له معلومات جنائية") لقيامه بسرقة (حقيبة بها مبلغ مالى) من داخل معرض للأجهزة الكهربائية بدائرة مركز شرطة أبو النمرس،وبمواجهته اعترف بارتكابه الواقعة، وتم ضبط بحوزته جزء من المبلغ المستولى عليه وأضاف بإنفاقه باقى المبلغ على متطلباته الشخصية.

كما تم ضبط (9 أشخاص "لأحدهم معلومات جنائية") لقيامهم بسرقة (504 هاتف محمول) من داخل إحدى سيارات النقل بدائرة مركز شرطة البدرشين، وعرض الهواتف المحمولة المستولى عليها للبيع عبر تطبيق "واتس أب"، وأرشدوا عن جزء من الهواتف المحمولة المستولى عليها ومبلغ مالى من متحصلات بيع باقى الهواتف.

قطاع الأمن العام قسم شرطة سفاجا قسم شرطة ثان المنصورة مركز شرطة أبو النمرس

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