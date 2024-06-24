الإثنين 24 يونيو 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

كولر يختار قائمة الأهلى اليوم لمواجهة الزمالك ويراقبه فى 4 مباريات سابقة

مران الأهلي
مران الأهلي

يدخل الفريق الأول بالنادي الأهلي مساء اليوم عقب المران الأخير معسكرا مغلقا استعداداً لمواجهة الزمالك ضمن مبارياته في الجولة الـ27 من عمر مسابقة الدوري والمقرر لها مساء غداً الثلاثاء .

وقرر السويسري مارسيل كولر المدير الفني للفريق خوض التدريبات بشكل طبيعي دون النظر لأي أمور طالما لم يتلق أي تعليمات من قبل مجلس إدارة النادي بشأن تأجيلها بعد بيان الزمالك الأخير.

ويختار كولر قائمة اللاعبين التي ستدخل المعسكر المغلق والتي تشهد عودة كل محمد الشناوي ومروان عطية ومحمد عبدالمنعم بعد منحهم راحة سلبية من لقاء الداخلية الأخير ووسام أبوعلي بعد اكتمال شفائه من الإصابة التي يعاني منها بالتواء في كاحل القدم ويستمر غياب التونسي علي معلول وعمرو كمال عبدالواحد للإصابة.

وعقد المدير الفني للأهلي جلسة مع اللاعبين بعد مشاهدة آخر 4 مباريات للزمالك سواء أمام فاركو وسيراميكا كليوباترا والمصري ومباراة الفريقين في الدور الأول للوقوف على مستوى المنافس.

وأكد كولر خلال الجلسة أنه لا يدرى حالة عدم التركيز والاستهتار التى ظهر عليها اللاعبون فى الشوط الثانى سواء في مباراتي فاركو والاتحاد والداخلية، وتسببوا فى ضياع العديد من الفرص السهلة التى كانت كفيلة بفوزهم بعدد أكبر من الأهداف.

كولر طلب من اللاعبين عدم الانشغال بأزمة الزمالك

وطلب المدير الفني للأهلي من اللاعبين مراجعة أنفسهم ومشاهدة مباراة القمة الأخيرة، مرة أخرى للوقوف على الأخطاء الكثيرة التى حدثت خلال المباريات الأخيرة وتلاشيها أمام الزمالك. 

وحذر كولرالمدافعين من المسافات التي ظهرت في آخر مباراتين وعدم الانسجام أو الترابط في الخطوط مما يمثل خطورة على مرمى الأهلي، وطلب ضرور ة التركيز مع مهاجمي الزمالك طوال اللقاء.

ورفض السويسري مارسيل كولر انشغال اللاعبين بما يدار من أحداث حول رفض الزمالك خوض اللقاء بحجة خوض الفريق مبارياته المؤجلة، قائلا: “لسنا طرف في الأزمة، ولا بد من التركيز في المباراة بشكل طبيعي”.

 وكان السويسري مارسيل كولر المدير الفني للفريق الأول بالنادي الأهلي قد منح لاعبيه راحة سلبية أمس وفقاُ لبرنامجه التدريبي للاعبين بعد قرار خوض المران في اليوم التالي عقب تخطي عقبة الداخلية بهدفين مقابل هدف.

الاهلى الزمالك الشناوي على معلول فاركو سيراميكا كليوباترا

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