الإثنين 24 يونيو 2024
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محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

توزيع 2 طن لحوم دفعة أولى من لحوم صكوك "أضاحى الأوقاف" على المستحقين بالمنيا

توزيع لحوم صكوك أضاحي
توزيع لحوم صكوك أضاحي الأوقاف بالمنيا

أعلن اللواء أسامة القاضي، محافظ المنيا، توزيع 2 طن لحوم بلدية كدفعة أولى من صكوك أضاحي الأوقاف على الأسر الأولى بالرعاية من مستفيدي برنامجى تكافل وكرامة، وذلك في إطار اهتمام الدولة بتقديم الدعم والمساندة للأسر الأكثر احتياجًا وخاصة فى القرى والنجوع، وفقًا لبروتوكول التعاون بين وزارات التضامن الاجتماعي والأوقاف والتموين، ضمن مبادرة "من المصريين إلى المصريين" المقدمة من وزارة الأوقاف.


وأكد المحافظ أن عملية التوزيع  تتم طبقًا  لكشوف المستحقين المسجلة بقاعدة البيانات الخاصة بمديرية التضامن الاجتماعى بالمنيا لضمان وصول الدعم إلى مستحقيه، مشيرًا إلى  أن الفترة المقبلة ستشهد المزيد من الدعم فى صوره المختلفة  للفئات والأسر الأولى بالرعاية.


جاء ذلك بحضور اللواء محمد عقل، السكرتير المساعد للمحافظة، والدكتور حسانين عبد الحكم، وكيل وزارة الأوقاف، وأماني تامر، وكيل مديرية التضامن الاجتماعي.

 


 

 

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WhatsApp Image 2024-06-24 at 11.30.42 AM (1)
المنيا صكوك الأضاحي مديرية الأوقاف الأسر الأولى بالرعاية 2 طن لحوم

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