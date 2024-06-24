الإثنين 24 يونيو 2024
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محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

رفع مئات الإشغالات والتعديات على حرم الطريق فى دسوق بكفرالشيخ

رفع الإشغالات
رفع الإشغالات

أعلن جمال نورالدين، محافظ كفرالشيخ، أنه استمرارًا للحملات اليومية لرفع الإشغالات والتعديات على حرم الطريق العام لتحقيق السيولة المرورية بالشوارع، فقد قام جمال ساطور، رئيس مركز ومدينة دسوق، بالتصدى لجميع أنواع المخالفات والتعديات وردع المخالفين واتخاذ أقصى درجات الحزم وتطبيق القوانين ضد المخالفات وخاصة ظاهرة الإشغالات.

وأكد جمال ساطور أن رئاسة الوحدة المحلية لمركز ومدينة دسوق قد قامت بحملة لرفع وإزالة كل أشكال وصور التعديات على الأرصفة ونهر الطريق، وذلك لتحقيق وعودة الانضباط فى الشارع الدسوقى، وتأتى دعمًا لجهود الدولة فى تحقيق الانضباط على مستوى المدينة، من خلال تفعيل لائحة الانضباط والهدوء والاستقرار فى الشارع.

وأسفرت الحملة عن رفع الإشغالات والتند وإزالة إعلانات وبيئة ومضبوطات ومرور ومرافق بدسوق، كما أسفرت الحملة خلال هذا الأسبوع عن تحرير 40 محضر إشغال، 268 إشغالًا تم رفعها، 150 مضبوطات متنوعة، 30 إزالة تند مخالفة، 36 إزالة إعلانات، و11 محضر بيئة.

حملات نظافة في دسوق

كما واصلت رئاسة مركز ومدينة دسوق، برئاسة جمال ساطور، رئيس المركز والمدينة، استمكال تنفيذ خطة التجميل الجارية بطلاء البلدورات بشوارع المدينة والمداخل، إذ واصل جهازل النظافة والتجميل الاستمرار فى طلاء ودهان أعمدة الإنارة بمدخل مدينة دسوق، وكذا إحلال وتجديد اللوحات الإرشادية بمداخل المدينة.

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وأشار ساطور، رئيس مدينة دسوق، إلى أن خطة الوحدة تتضمن مجموعات عمل ولجان متابعة لرصد أي مظاهر غير حضارية والتعامل حيالها على الفور، مؤكدًا أن مداخل المدينة تعد عنوانًا لها ولا بد من الاهتمام بمظهرها العام ليليق بتاريخها العريق، بالإضافة إلى جهود جهاز النظافة بأحياء دسوق‏‏‏‏‏‏‏ بشوارع المدينة والمداخل والمخارج، وكذا أمام مقرات لجان الثانوية العامة، ورفع كفاءة الحدائق العامة وحملة نظافة لرفع ومتابعة خطوط سير المعدات،  ورفع الأتربة والمتولد اليومي من القمامة والمخلفات والأراضى الفضاء من خلال ورديات العمل الثلاثة، ومتابعة أعمال النظافة الدورية للتأكد من رفع تراكمات القمامة بالشوارع والحفاظ على مستوى النظافة، وذلك فى إطار جودة الخدمات المقدمة للمواطنين.

 

مركز دسوق حملات نظافة رفع الإشغالات شوارع دسوق محافظة كفر الشيخ

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