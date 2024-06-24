الإثنين 24 يونيو 2024
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محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

وزيرة التضامن تشهد افتتاح فعاليات المؤتمر السنوي الدولي لمعهد التخطيط القومي

نيفين القباج وزيرة
نيفين القباج وزيرة التضامن الاجتماعي

شهدت نيفين القباج وزيرة التضامن الاجتماعي افتتاح فعاليات المؤتمر السنوي الدولي لمعهد التخطيط القومي تحت عنوان "الصحة والتنمية المستدامة" بالتعاون مع كلية الشؤون الدولية والعامة بجامعة كولومبيا، بحضور الدكتورة هالة السعيد وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية، والدكتور خالد عبد الغفار وزير الصحة والسكان، والدكتور أشرف العربي رئيس معهد التخطيط القومي ولفيف من الشخصيات الدولية والعامة وأعضاء مجلسي النواب والشيوخ.

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ويناقش المؤتمر 4 محاور رئيسية هي دور الصحة في تعزيز التنمية المستدامة.. قضايا منهجية وتجارب دولية، والتمويل والاستثمار في القطاع الصحي، وحوكمة القطاع الصحي لدعم دوره في تحقيق التنمية المستدامة، وتعزيز استدامة ومرونة قطاع الصحة في مصر.

التنمية المستدامة

ويهدف المؤتمر إلى مناقشة القضايا والمستجدات حول العلاقة بين الصحة والأهداف الوطنية والأممية للتنمية المستدامة، وتشخيص أبرز تحديات النظم الصحية في الدول المختلفة، إضافة إلى مراجعة وتحليل أهم الخبرات وأفضل الممارسات والتجارب العالمية والإقليمية ذات الصلة والدروس المستفادة منها، كما يهدف إلى تقييم الأدوار الرئيسة في القطاع الصحي، وتوصيف أوضاع القطاع الصحي في مصر وعلاقته بالتنمية المستدامة والرفاه الاجتماعي.

نيفين القباج وزيرة التضامن الاجتماعي الصحة والتنمية المستدامة هالة السعيد خالد عبد الغفار

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