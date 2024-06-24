الأنبا باخوم يترأس قداس عيد العنصرة بالإسكندرية

ترأس نيافة الأنبا باخوم، النائب البطريركي لشؤون الإيبارشية البطريركية، صلاة السجدة، وقداس عيد العنصرة، وذلك بكنيسة السيدة العذراء، بغيط العنب، بالإسكندرية.

وشارك في الصلاة القمص أنطونيوس غطاس، وكيل عام بطريركية الأقباط الكاثوليك، والأب ميشيل شفيق، راعي الكنيسة، حيث ألقى صاحب النيافة عظة الذبيحة الإلهية بعنوان "الروح يجعلنا كنيسة".

وأكد الأب المطران أن الروح القدس، الذي حل على التلاميذ، أعطاهم أن ينفذوا مشروعه، وليس مشروعهم، في سبيل توطيد ملكوت الله.

كما ترأس نيافة الأنبا بولا شفيق، مطران إيبارشية الإسماعيلية ومدن القناة وتوابعها للأقباط الكاثوليك، مؤتمر الخدام الإيبارشي، لمدة أربعة أيام، وذلك ببيت عانيا، بأسيوط.

وأقيم المؤتمر تحت شعار "يارب علمنا أن نصلي"، بتنظيم مكتب التعليم المسيحي بالإيبارشية، بقيادة وحضور الأب أندراوس فوزي، بمشاركة مسؤولي، وأعضاء المكتب، وخدام كنائس الإيبارشية.

جاء شعار المؤتمر، انطلاقًا من دعوة قداسة البابا فرنسيس، من أجل تخصيص العام الحالي (عامًا للصلاة)، استعدادًا لسنة اليوبيل (يوبيل حجاج الرجاء).

وألقى الأب أندراوس محاضرات اليوم الأول حول "عام الصلاة"، انطلاقًا من الصلاة الربية، حيث تضمنت المحاضرات بعض ورش العمل المتنوعة.

وبدأ اليوم الثاني من المؤتمر بصلاة القداس الإلهي، التي ترأسها الأب المطران، أعقبها محاضرات اليوم الثاني، قدمها نيافة الأنبا دانيال لطفي، مطران إيبارشية أسيوط للأقباط الكاثوليك بعنوان "لتكن مشيئتك وكيف أميز مشيئة الله في حياتي".

وتضمن اليوم أيضًا زيارة بيت عانيا، للتعرف أكثر على المكان، حيث اختتمت الزيارة برتبة التوبة، في بيت سمعان الفريسي: رتبه سكب الطيب مع وضع الأطياب على صليب الرب يسوع، بقيادة الشماس الإكليريكي أنطون جورج.

وقاد فعاليات اليوم الثالث من المؤتمر مجموعة من مكتب التنمية، بأسيوط، من خلال عدد من اللقاءات المختلفة، وورش العمل، والألعاب الترفيهية.

وألقى وفد مكتب التنمية بأسيوط لقاء حول "إدارة الوقت"، مع السيدة إيريني عبده، أعقبها محاضرة أخرى ألقاها السيد يوسف مرقس بعنوان "وسائل التواصل الاجتماعي وعلاقتها بالخادم والخدمة والمخدوم"، بالإضافة إلى لقاء ثالث، قدمته السيدة ناهد سمير عن "الخادم القائد والمربي مع الطرق التربوية الحديثة للتعامل مع الأطفال".