تداول 4 آلاف طن بضائع عامة ومتنوعة بموانئ البحر الأحمر

أعلن المركز الإعلامي لـهيئة موانئ البحر الاحمر أن إجمالي عدد السفن الموجودة على ارصفة موانئ الهيئة 9 سفن وتم تداول 4000 طن بضائع و311 شاحنة و190 سيارة، حيث شملت حركة الواردات 500 طن بضائع و149 شاحنة و165 سيارة، فيما شملت حركة الصادرات 3500 طن بضائع و162 شاحنة و25 سيارة.

حيث استقبل ميناء سفاجا اليوم العبارة الرياض، فيما استقبل الميناء بالأمس العبارة سينا وغادرت ثلاث سفن وهي أمل، سينا والرياض، كما شهد ميناء نويبع تداول 250 طن بضائع و113 شاحنة من خلال رحلات مكوكية لثلاث سفن، هي بريدج، آيلة وآور.

وسجلت موانئ الهيئة وصول وسفر 3365 راكبا بموانيها.

إنشاء محطة متعددة الأغراض بأطوال أرصفة 681 مترًا بتكلفة 1365 مليون جنيه

يذكر أنه تم بميناء دمياط إنشاء محطة متعددة الأغراض بأطوال أرصفة 681 مترا بتكلفة 1365 مليون جنيه وتم تطوير الحاجز الشرقي للميناء بإضافة طول 1420 مترا وجار إنشاء الحاجز الغربي بطول 5400 متر بتكلفة إجمالية 2.5 مليار جنيه جار إنشاء محطة تحيا مصر بأطوال أرصفة 2 كم وطاقة استيعابية 3.5 مليون حاوية مكافئة بتكلفة 4.495 مليار جنيه وجار إنشاء محطة الحبوب والغلال بأطوال أرصفة 850 متر وساحة 270 ألف م2 بتكلفة 2 مليار جنيه.

وكذا يتم التطوير والتجديث لعدد من الموانئ، منها موانئ البحر الأحمر، ميناء السخنة، ميناء جرجوب البحري، ميناء العريش البحري، وجار تطوير ميناء السخنة بإنشاء 18 كم أرصفة جديدة وإضافة 6.3 كم2 مناطق لوجستية وساحات تداول بمسطح 8.6 مليون متر مربع و3270 متر حواجز أمواج والأراضي المكتسبة خلف الحواجز بمسطح 4 ملايين متر مربع و17 كم شبكة سكك حديدية و17 كم طرق خرسانية.