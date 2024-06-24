الإثنين 24 يونيو 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

محافظ الجيزة يتابع سير العمل بمواقف السرفيس والملاكى فى أرض اللواء وناهيا

محافظ الجيزة خلال
محافظ الجيزة خلال جولته

تفقد اللواء أحمد راشد، محافظ الجيزة، صباح اليوم، مواقف السيارات أسفل محور الفريق كمال عامر بنطاق أحياء العجوزة وبولاق الدكرور، للوقوف على سير العمل بها.
 

الإبلاغ عن أي شكاوى بشأن الخدمات المقدمة

وتابع المحافظ عملية دخول وخروج السيارات للتأكد من امتثال السائقين للحارات المرورية، وانضباط الركاب في السيارات على مختلف خطوط السير في المواقف. وأكد عليهم ضرورة الإبلاغ عن أي شكاوى بشأن الخدمات المقدمة أو حالات عدم امتثال السائقين لتعريفة الركوب المعلنة.

كما حث المحافظ رؤساء أحياء العجوزة وبولاق الدكرور على التنسيق مع الجهات المعنية بأعمال الصيانة الدورية، والالتزام بالجداول الزمنية للأعمال، والحفاظ على مستوى النظافة، ومنع الانتظار خارج المواقف وحولها للحفاظ على السيولة المرورية في تلك المناطق.

وبدأ المحافظ جولته بموقف السيارات الملاكية وموقف الأقاليم والسرفيس في أرض اللواء، حيث قام بمتابعة الأعمال الإدارية في المواقف المتعلقة بتسجيل السيارات وغرف التحكم والمراقبة والأمن. كما قام بزيارة موقف سرفيس وملاكي في ناهيا وملحق موقف سرفيس ناهيا والمنطقة الاستثمارية الملاصقة له. وأشار المحافظ إلى أن الموقف ساعد في تخفيف حركة السيارات في محيط كوبري ناهيا، الذي كان يعاني من التكدسات المرورية نتيجة الكثافة السكانية وانتظار السيارات على جانبي الطريق.

وشملت الجولة مرور المحافظ على أعمال التطوير الجارية على كوبري ناهيا، والتي تشمل استبدال الأسوار الحديدية بسور خرساني لزيادة معدلات الأمان للمركبات المستخدمة للكوبري، وتجديد طبقة الأسفلت لتحسين الحركة. وجه المحافظ مدير مديرية الطرق بالتنسيق مع الشركات المنفذة لسرعة الانتهاء من الأعمال دون تأخير، نظراً لأن الكوبري يعتبر أحد أهم المحاور المرورية التي تخدم أهالي منطقة ناهيا ومحيطها.

رافق المحافظ خلال الجولة محمد نور، السكرتير العام المساعد، وأيمن عتريس، رئيس جهاز التفتيش والمتابعة الميدانية، وياسر سامي، رئيس حي العجوزة، وعبدالله نور، رئيس حي بولاق الدكرور، ونجوى السعيد، مدير مديرية الطرق، وشفيق جلال، رئيس الهيئة العامة للنظافة والتجميل، ومسؤولي مديرية الإسكان بالجيزة.

محافظ الجيزة خلال جولته
محافظ الجيزة خلال جولته
محافظ الجيزة خلال جولته
محافظ الجيزة خلال جولته
محافظ الجيزة خلال جولته
محافظ الجيزة خلال جولته
محافظ الجيزة خلال جولته
محافظ الجيزة خلال جولته
IMG-20240624-WA0013
IMG-20240624-WA0013
IMG-20240624-WA0012
IMG-20240624-WA0012
ناهيا العجوزة بولاق موقف سيرفيس محافظ الجيزة أخبار محافظة الجيزة

مواد متعلقة

محافظ الجيزة يعتمد تنسيق القبول بالثانوية العامة بعد قليل

تعرف على أفضل الحدائق الموجودة في محافظة الجيزة وأسعار التذاكر بها

الأكثر قراءة

محامِ ينتقم من أسرته بطريقة بشعة.. كشف تفاصيل جديدة مثيرة حول "المذبحة الأسرية" بالغربية

إجابة امتحان العربى ثالثة ثانوى 2023/ 2024 اليوم

رسميا.. تنسيق الثانوية العامة 2024 محافظة المنوفية

كم تبلغ حصة الفرد من الخبز المدعم فى الشهر بعد القرار الأخير للحكومة؟

"30 يونيو.. إرادة شعب".. إنجازات قطاع الكهرباء تُضىء طريق التنمية المستدامة

طرح جديد لشقق "سكن لكل المصريين" 2024 بأسعار مخفضة وشروط ميسّرة.. إليك التفاصيل

ﻣﻘﺎﻻﺕ

نرمين يسر

دعوة للتأمل وطرح.. Silence الأسئلة المحرمة

محمود خليل

لقمان الحكيم

رشا عبدالمنعم

جميلة والحب غير المشروط

ماجد حبته

خطة تدريب التنمية المحلية

لواء. محسن الفحام

ما قبلها.. وما بعدها

لواء.حمدى البطران

أول مؤتمر مصرى للموسيقى

حسين دعسة

حرب لبنان مع غزة.. مفتوحة على كل الخيارات

د. منى حلمى

الموسيقى وذكر الله!

صور

امتحان اللغة العربية يمر بسهولة وسط ابتهاج الطلاب واحتفاء الأهالى

قلوب الأمهات تُشارك أبناءها رهبة امتحان اللغة العربية

مباراة فوز الأهلي على الداخلية في اللحظات الأخيرة

محطة تل أبيب

المزيد

بعد حديث نتنياهو عن إنهاء العملية في رفح.. ما هي الخطوة التالية؟

عمليات مركزة.. خطة جيش الاحتلال لإنهاء الحرب البرية فى غزة وإعلان الانتصار

هآرتس: استمرار المفاوضات للوصول لاتفاق لوقف إطلاق النار فى غزة