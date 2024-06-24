محافظ الجيزة يتابع سير العمل بمواقف السرفيس والملاكى فى أرض اللواء وناهيا

تفقد اللواء أحمد راشد، محافظ الجيزة، صباح اليوم، مواقف السيارات أسفل محور الفريق كمال عامر بنطاق أحياء العجوزة وبولاق الدكرور، للوقوف على سير العمل بها.



الإبلاغ عن أي شكاوى بشأن الخدمات المقدمة

وتابع المحافظ عملية دخول وخروج السيارات للتأكد من امتثال السائقين للحارات المرورية، وانضباط الركاب في السيارات على مختلف خطوط السير في المواقف. وأكد عليهم ضرورة الإبلاغ عن أي شكاوى بشأن الخدمات المقدمة أو حالات عدم امتثال السائقين لتعريفة الركوب المعلنة.

كما حث المحافظ رؤساء أحياء العجوزة وبولاق الدكرور على التنسيق مع الجهات المعنية بأعمال الصيانة الدورية، والالتزام بالجداول الزمنية للأعمال، والحفاظ على مستوى النظافة، ومنع الانتظار خارج المواقف وحولها للحفاظ على السيولة المرورية في تلك المناطق.

وبدأ المحافظ جولته بموقف السيارات الملاكية وموقف الأقاليم والسرفيس في أرض اللواء، حيث قام بمتابعة الأعمال الإدارية في المواقف المتعلقة بتسجيل السيارات وغرف التحكم والمراقبة والأمن. كما قام بزيارة موقف سرفيس وملاكي في ناهيا وملحق موقف سرفيس ناهيا والمنطقة الاستثمارية الملاصقة له. وأشار المحافظ إلى أن الموقف ساعد في تخفيف حركة السيارات في محيط كوبري ناهيا، الذي كان يعاني من التكدسات المرورية نتيجة الكثافة السكانية وانتظار السيارات على جانبي الطريق.

وشملت الجولة مرور المحافظ على أعمال التطوير الجارية على كوبري ناهيا، والتي تشمل استبدال الأسوار الحديدية بسور خرساني لزيادة معدلات الأمان للمركبات المستخدمة للكوبري، وتجديد طبقة الأسفلت لتحسين الحركة. وجه المحافظ مدير مديرية الطرق بالتنسيق مع الشركات المنفذة لسرعة الانتهاء من الأعمال دون تأخير، نظراً لأن الكوبري يعتبر أحد أهم المحاور المرورية التي تخدم أهالي منطقة ناهيا ومحيطها.

رافق المحافظ خلال الجولة محمد نور، السكرتير العام المساعد، وأيمن عتريس، رئيس جهاز التفتيش والمتابعة الميدانية، وياسر سامي، رئيس حي العجوزة، وعبدالله نور، رئيس حي بولاق الدكرور، ونجوى السعيد، مدير مديرية الطرق، وشفيق جلال، رئيس الهيئة العامة للنظافة والتجميل، ومسؤولي مديرية الإسكان بالجيزة.

محافظ الجيزة خلال جولته

محافظ الجيزة خلال جولته

محافظ الجيزة خلال جولته

محافظ الجيزة خلال جولته

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