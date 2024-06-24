محافظ المنوفية يتلقى تقريرًا عن خطة تطهير ورفع المخلفات بالترع والمجارى

أشار اللواء إبراهيم أبوليمون، محافظ المنوفية، إلى أنه يتابع بصفة دورية خطة تطهير الترع والمجاري المائية في جميع أنحاء المحافظة، بهدف رفع مستوى الخدمات المقدمة للمواطنين. وشدد على رؤساء الوحدات المحلية بضرورة التنسيق الكامل مع هندسة الري والصرف، والاستمرار في رفع كل نواتج التطهير والمتابعة الميدانية للحالة العامة للترع والمصارف، للتأكد من تطهيرها وتحقيق الانسيابية اللازمة في حركة تدفق المياه إلى الأراضي الزراعية، والحفاظ على المظهر الحضاري والجمالي.

من جانبه، أوضح اللواء وليد البيلي، السكرتير العام المساعد لمحافظة المنوفية، أنه وفقًا لتقرير إدارة المخلفات ووحدة الرصد البيئي بديوان عام المحافظة، تم نقل ما يزيد على 265 ألف طن من تراكمات القمامة من المقلب العمومي ببركة السبع إلى المدفن الصحي بكفر داود خلال شهر مايو الماضي، كما تم تطهير المجري المائي بترعة القاصد- بحر شبين وترعة بابل المبطنة بقرية جنزور ببركة السبع، وتم رفع حوالي 50 طنًا من نواتج التطهير من على جسر مصرف حلا الباب بقرية هورين.

وفي مدينة تلا، تم تطهير ورفع 320 طنًا من مخلفات القمامة من المجري المائي لترعة الزرقانية بقرية زرقان ومصرف طبلوها، بالإضافة إلى رفع تجمعات القمامة في عدد من الشوارع بالمدينة. أما في الشهداء، فقد تم تطهير المجري المائي لترعة النعناعية بقرية جزيرة الحجر وترعة منية الواط سيدي صالح- العراقية وترعة السمسمية بقرية كفرالشبع، إضافة إلى رفع نواتج التبطين من على جسر ترعة منية الواط سيدي صالح حتى نقطة المياه بزاوية الناعورة.

وأكد محافظ المنوفية على إخطار رؤساء الوحدات المحلية بالسلبيات التي تم رصدها من خلال التقرير، والتنسيق مع هندسة الري والصرف لتلافيها والعمل على إزالتها للارتقاء بمستوى الخدمات المقدمة للمواطنين.